Omgean mei lawaaierige buorlju: wat kinne jo legaal dwaan?

Wenje neist buorlju dy't wiidweidige renovaasjes ûndergeane oan har pleatsgebouwen kin fersteurend wêze en sûnensproblemen foar jo famylje feroarsaakje. It konstante lûd en steuring kin in oerlêst wêze, benammen as jo jonge bern hawwe en besykje fan it moaie waar bûten te genietsjen.

It is wichtich om de situaasje oan te pakken, wylst jo goede relaasjes hâlde mei jo buorlju. Ien juridyske opsje dy't jo hawwe is te fertrouwen op 'e wet fan oerlêst, dy't ferwiist nei elke hanneling of omisjaasje dy't ûnferstannich ynterfereart mei de rjochten fan in oare persoan ferbûn mei it genietsje fan har eigendom. De rjochtbank sil analysearje oft de ynminging substansjeel is en bepale wat ridlik te ferwachtsjen is tusken omwenners.

By it beoardieljen fan de oerlêstklacht wurdt rekken hâlden mei de pleatslike omstannichheden. It lûdsnivo dat ridlik achte wurde kin yn in stedssintrum is oars fan dat yn de omkriten of op it plattelân. Spitigernôch is d'r gjin spesifike definysje fan lûd dat oerlêst is, mar de Environmental Protection Agency Act 1992 stelt dat lûd in oerlêst wurdt as it "sa lûd is, sa kontinu, sa werhelle, fan sa'n doer of pitch of op sokke tiden foarkomt om ridlike reden te jaan foar argewaasje."

De doer fan 'e ynterferinsje is ek in faktor beskôge troch de rjochtbanken. Yn 't algemien, hoe langer de ynterferinsje duorret, hoe mear kâns dat it ûnferstannich wurdt beskôge. Troch in rekord te hâlden fan wannear't it lûd optreedt en hoe't it beynfloede hat, kinne jo jo saak fersterkje.

Derneist kinne jo online kontrolearje om te sjen oft jo buorlju plannen tastimming hawwe krigen foar har ferbouwings. By de bouwfergunning steane faak betingsten oangeande lûdsoerlêst en boutiden. Unautorisearre ûntjouwings, dy't útfierd sûnder planningsfergunning, kinne ûnderwurpen wêze oan hanthaveningsaksjes troch de planningautoriteit, lykas it fereaskje it fuortheljen of feroarjen fan 'e struktuer.

Foardat jo juridyske stappen nimme, is it oan te rieden om jo buorman te benaderjen en te besykjen om in minne oplossing te finen. Dúdlike kommunikaasje en begryp kinne faak liede ta in befredigjend resultaat foar beide partijen.

Boarne: Stephen Coppinger, solicitor by Walsh & Partners, Solicitors and Commissioners for Oaths, Cork