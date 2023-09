Ubisoft's XDefiant fertrage nei ûntkenning fan sertifisearring troch PlayStation en Xbox

Ubisoft's oankommende spultsje, XDefiant, is fertrage fanwege sertifikaasjeproblemen fan PlayStation en Xbox. De útfierende produsint fan it spul, Mark Rubin, dielde in update mei spilers fia in blogpost, en ferklearre dat Ubisoft it spultsje yn july yntsjinne foar sertifisearring. Mids augustus krige XDefiant lykwols in resultaat "Not Pass".

Rubin joech ta dat se it easke neilibjenwurk ûnderskaten en sei: "As it passearre wie, dan soene wy ​​ein augustus ferstjoere kinnen hawwe. Mar it die net, en dus hawwe wy de lêste trije oant fjouwer wiken bestege oan it reparearjen fan dy problemen en ús klear meitsje om in oare yntsjinjen te dwaan. ”

It goede nijs is dat XDefiant yn minder dan twa wiken opnij wurdt yntsjinne by de earste partijen, wat suggerearret op in mooglike frijlitting heal oant ein septimber. Rubin neamde lykwols ek in "wierskynlik senario" wêr't it spultsje in betingst Pass kin krije, wat resulteart yn in Day One-patch mei definitive reparaasjes. Dit soe de releasedatum nei begjin / heal oktober drukke.

XDefiant, ynearsten yn 2021 yntrodusearre as in Tom Clancy-titel, hat de lêste moannen al ferskate beta-ferzjes trochmakke. Rubin ferklearre dat de reden dat Ubisoft gjin fêste releasedatum hat oankundige is om't se de beta-tests beskôgje as echte proeven, net allinich marketingeveneminten. It doel is om weardefolle feedback te sammeljen en in gepolijst en noflike gamingûnderfining te garandearjen.

Rubin konkludearre de blogpost troch te beklamjen dat de releasedatum sa gau mooglik wêze sil, om't se fleurich wurkje om de konformiteitsproblemen oan te pakken en te foldwaan oan de fereaske noarmen ynsteld troch PlayStation en Xbox.

Boarne: [Gjin URL opjûn]