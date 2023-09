Comcast en CCBC lansearje digitaal navigatorprogramma om de digitale skieding te brêgen

Comcast en it Community College fan Baltimore County (CCBC) hawwe har krêften gearfoege om it programma Digital Navigator yn te fieren. Dit inisjatyf hat as doel om mear ynwenners yn it Baltimore-gebiet te ferbinen mei it ynternet, wylst se ûnderwiis jouwe oer digitale geletterdheid en apparaatgebrûk. It programma sil wurde stipe troch in royale subsydzje fan $ 150,000 fan Comcast, dy't sil wurde brûkt om hast in tsiental CCBC-learlingen te hieren en te trenen om Digital Navigators te wurden.

De primêre fokus fan it programma Digital Navigator is om de barriêres oan te pakken dy't húshâldens te krijen hawwe mei tagong ta it ynternet, lykas betelberens, beskikberens fan apparaten en digitale feardigens. De oplaat Digitale Navigators sille ynwenners, ynklusyf CCBC-studinten, opliede oer beskikbere boarnen om dizze obstakels te oerwinnen, en soargje dat se hege snelheid ynternet hawwe foar skoalwurk en wurksykjen.

Dit programma is in yntegraal diel fan Project UP, Comcast's ynset foar it fuortsterkjen fan digitale eigen fermogen, dy't in ynvestearring fan $ 1 miljard omfettet. It bout ek op Comcast's besteande partnerskip mei Baltimore County om de digitale skieding te oerbrêgjen. Earder dit jier kundige Comcast en Baltimore County in plattelânsbreedbânútwreidingsplan oan dat hege snelheid ynternet sil leverje oan 99% fan earder net betsjinne húshâldings yn noardlik Baltimore County.

It Digital Navigator-model is in ûndersiik-oandreaune oanpak dy't fertroude mienskipsorganisaasjes brûkt om de woarteloarsaken fan 'e digitale skieding oan te pakken, ynklusyf tagong ta it ynternet, technology en digitale feardigens. In resinte stúdzje útfierd troch de Boston Consulting Group markearre de ynstrumintale rol dy't Digital Navigators spylje by it sluten fan de digitale skieding en it ferminderjen fan sosjaal-ekonomyske ûngelikens.

Neffens de stúdzje rapporteare mear as 65% fan 'e respondinten fan' e enkête dat se ynternet tagong krigen of in kompjûter of tablet hawwe krigen foar thúsgebrûk. Dit oantal rint nei 72% ûnder Hispanic en Swarte Amerikanen. Derneist sei mear as 85% fan 'e respondinten it ynternet faker te brûken nei it brûken fan' e Digital Navigator-tsjinsten.

De stúdzje die ek bliken dat hast de helte fan 'e dielnimmers bettere sûnenssoarch krige, wylst 40% stipe krige yn ferbân mei basisbehoeften lykas iten, hier en húsfesting. Fierders fûn likernôch 33% fan de respondinten in nije baan of ûnderfûn in tanimming fan ynkommen.

Ta beslút, de gearwurking tusken Comcast en CCBC fia it programma Digital Navigator fertsjintwurdiget in wichtige stap foar it oerbrêgjen fan de digitale skieding yn it Baltimore-gebiet. Troch tagong ta it ynternet te jaan, digitale geletterdheidsfeardigens te learen en sosjaal-ekonomyske barriêres oan te pakken, sil dit inisjatyf ynwenners en CCBC-learlingen ynformearje om te bloeien yn in hieltyd digitalere wrâld.

