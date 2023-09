Gearwurking tusken Comcast en CCBC om bewustwêzen en oannimmen fan betelbere ferbiningsprogramma te riden

Comcast en it Community College fan Baltimore County (CCBC) hawwe har krêften gearfoege om in programma foar Digital Navigator te lansearjen dat rjochte is op it ferbetterjen fan ynternetferbining en digitale feardigens yn it Baltimore-gebiet. It programma sil oplaat CCBC-learlingen brûke om ynwenners, ynklusyf CCBC-studinten, te helpen, barrières te oerwinnen om online te kommen, lykas betelberens, tagong ta apparaten en digitale feardigens.

Troch in subsydzje fan $ 150,000 fan Comcast, sille hast in tsiental CCBC-studinten wurde ynhierd en oplaat as Digital Navigators. Dizze navigators sille ynwenners opliede oer boarnen dy't foar har beskikber binne en har helpe om te ferbinen mei hege snelheid ynternet foar skoalwurk en wurksykjen.

Comcast befoarderet ek eksklusive ynternetdeals en ferspriedt it wurd oer it Affordable Connectivity Program (ACP) fan 'e federale regearing. De ACP biedt kwalifisearjende persoanen in foardiel fan $ 30 / moanne foar har ynternetrekken. Yn oanmerking komme Comcast-klanten kinne thús ynternet krije fia Comcast's Internet Essentials of Internet Essentials Plus sûnder kosten as it ACP-foardiel wurdt tapast.

It model fan Digital Navigator is effektyf bewiisd yn it sluten fan de digitale skieding en it ferminderjen fan sosjaalekonomyske ûngelikens. Neffens in resinte stúdzje fan 'e Boston Consulting Group krigen mear dan 65% fan 'e respondinten dy't Digital Navigator-tsjinsten brûkten ynternet tagong as in kompjûter of tablet thús. Derneist rapporteare mear as 85% fan 'e respondinten it ynternet faker te brûken, en in protte seagen ferbetteringen yn sûnenssoarch en tagong ta basisbehoeften.

Baltimore County Executive Johnny Olszewski utere syn ynset foar it sluten fan de digitale skieding en priizge it programma Digital Navigator foar it helpen fan studinten en leden fan 'e mienskip om ferbûn te wurden en te learen oer nije technology.

Comcast hat aktyf wurke oan it fuortsterkjen fan digitale oandiel yn 'e mienskippen dy't it tsjinnet. Allinnich yn Marylân hat Comcast $ 28.8 miljoen ynvestearre yn cash en bydragen yn natura oan pleatslike non-profits. It bedriuw hat ek mear as 40 Lift Zones yn Marylân ynstalleare om fergees WiFi-tsjinst te leverjen oan mienskipsintra.

It gearwurkingsferbân tusken Comcast en CCBC is in diel fan Project UP, Comcast's $ 1 miljard ynset foar it fuortsterkjen fan digitale eigen fermogen. Dit gearwurkingsferbân bout op har eardere gearwurking om hege snelheid ynternet te bringen nei earder net betsjinne wenplakken yn Noard-Baltimore County.

Mei dit inisjatyf binne Comcast en CCBC fan doel de digitale skieding te oerbrêgjen, studinten te bemachtigjen en te garandearjen dat betelberens fan ynternet gjin barriêre is foar akademysk en karriêre súkses.

