Coaching Real Leaders: New Season Premiere op 18 septimber

Executive coach Muriel Wilkins is werom mei in folslein nij seizoen fan har podcast, Coaching Real Leaders. Dit seizoen dûkt Wilkins yn 'e útdagings foar earste kear managers, mid-level lieders, en bestjoerders as se navigearje harren karriêre.

Yn 'e heule podcast is Wilkins dwaande mei coachingpetearen dy't driuwende karriêrefragen oanpakke. Guon fan 'e behannele ûnderwerpen omfetsje it bepalen oft in tydlike rol permanint wurde moat, it evaluearjen fan syn karriêrefoarútgong, en it bouwen fan effektive relaasjes mei kollega's en superieuren.

Troch te harkjen nei dizze iepenlike coaching-sesjes kinne harkers unferwachte ynsjoggen oer harsels krije en aksjebere stappen ûntdekke om foarút te gean yn har eigen karriêre. Wilkins jout begelieding en stipe oan elke lieder, en helpt har obstakels te oerwinnen en har doelen te berikken.

Coaching Real Leaders komt werom foar har seisde seizoen yn septimber. Elke ôflevering biedt in unike kâns om te learen fan echte coachingscenario's. Oft jo in earste kear manager binne op syk nei begelieding of in bestjoerder dy't nije strategyen siket, dizze podcast is in weardefolle boarne.

