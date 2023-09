Codezero lanseart iepenbiere beta fan flaggeskipprodukt, fersnelle softwareûntwikkeling

Codezero, in cloud-native softwareûntwikkelingsbedriuw, hat de iepenbiere beta-release fan har flaggeskipprodukt oankundige tidens de Civo Navigate Europe-konferinsje yn Londen. Dizze 2.0-ferzje fan it ark is fan doel it softwareûntwikkelingsproses te revolúsjonearjen, wêrtroch rapper en hegere kwaliteitskoade mei minder bugs en ynbreuken mooglik is.

Untwikkele troch Narayan Sainaney, in eardere Microsoft-meiwurker, biedt Codezero brûkers de mooglikheid om fluch in Kubernetes-kluster yn minder dan njoggentich sekonden op te spinnen. It leveret ek simulearre gearwurkjende omjouwings foar debuggen en testen, yntrodusearje nije nivo's fan sichtberens en ynteraksje yn wat it bedriuw "Omni-Dev" neamt.

Dizze oanpak fertsjintwurdiget in paradigmaferskowing yn softwareûntwikkeling en hat stipe krigen fan yndustrylieders lykas Nick Caldwell, eardere GM fan Twitter, en Marty Weiner, eardere CTO fan Reddit.

Reed Clayton, mei-oprjochter en CEO fan Codezero, spruts syn opwining út oer it feroarjen fan 'e manier wêrop't de cloud-native softwareûntwikkelingsmienskip wurket. Hy beklamme dat it ark grutte teams mooglik makket om effisjint gear te wurkjen, wêrtroch fluch skriuwen, testen en ynset fan koade kinne wurde.

Mei-oprjochter en CTO Narayan Sainaney markearre hoe't Codezero's ark de produktiviteit fan ûntwikkelders signifikant ferbetterje, wêrtroch bedriuwen produkten rapper kinne ynsette en mei minder bugs en befeiligingsbrekken. Hy spruts de ferwachting fan it bedriuw út foar ûntwikkelders om mei te dwaan oan 'e iepenbiere beta en in nije ûntwikkelingsrealiteit te belibjen.

Tidens de Civo Navigate Europe-konferinsje hienen de oanwêzigen de kâns om de oplossing fan Codezero út earste hân te besykjen yn in live workshop. Mark Boost, CEO fan Civo, beklamme de dielde missy fan Codezero en Civo om liedende ûnderfiningen te leverjen foar ûntwikkelders. Hy stelde dat de tooling fan Codezero, yn kombinaasje mei Civo's goedkeape, hege prestaasjes wolktsjinst, ûntwikkelders yn steat stelt om te fokusjen op it leverjen fan útsûnderlike software sûnder de hindering fan djoere en ûnbetroubere ynfrastruktuer.

Gearfetsjend betsjuttet de iepenbiere beta-release fan Codezero in transformatyf momint yn softwareûntwikkeling. Harren Omniscient Dev-ark stelt ûntwikkelders yn steat om gear te wurkjen yn in simulearre omjouwing, wêrtroch de tiid dy't nedich is foar testen en debuggen signifikant ferminderje, wylst de koadekwaliteit ferbetterje. Troch gearwurkingsferbannen mei yndustrylieders en positive feedback fan oanwêzigen by de Civo Navigate Europe-konferinsje, is Codezero ree om it softwareûntwikkelingsproses te revolúsjonearjen.

boarnen:

- Webside fan Codezero

- Civo Navigate Europe konferinsje