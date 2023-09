iPhone hacked op ôfstân mei spyware, Citizen Lab Reports

Citizen Lab, in ûndersyksgroep oan 'e Universiteit fan Toronto, hat ûntdutsen dat in iPhone dy't ta in meiwurker hearde by in Washington-basearre boargerlike organisaasje op ôfstân hacked waard mei spyware ûntwikkele troch de Israelyske NSO Group. De hack, dy't in "nul-klik" oanfal waard neamd, om't it slachtoffer net hoegde te ynteraksje mei keppelings, waard rapportearre oan Apple, dy't de brek fluch ûndersocht en patched.

De earnst fan 'e oanfal, kombinearre mei it gebrûk tsjin' e boargerlike maatskippij, markearret de needsaak foar serieuze oandacht en aksje. NSO Group, bekend om har Pegasus hacking-ark, is sûnt 2021 sanksjonearre troch de FS foar it rjochtsjen fan sjoernalisten en dissidenten bûten har grinzen. Pegasus lit oerheden telefoans omsette yn realtime tafersjochapparaten sûnder de kennis fan de brûker.

Citizen Lab neamde de eksploitaasjeketen brûkt yn dizze oanfal "BLASTPASS", en it wie yn steat om iPhones te kompromittearjen mei de lêste ferzje fan Apple's bestjoeringssysteem sûnder brûkersynteraksje. NSO Group hat lykwols beweare dat it net kin reagearje op 'e beskuldigingen sûnder ûndersyk te stypjen. Apple erkende de help fan Citizen Lab by it oplossen fan de brek en liet in patch frij.

Citizen Lab iepenbiere de identiteit fan it beëage yndividu of organisaasje net, mar riede oan dat dejingen dy't in ferhege risiko kinne hawwe fanwegen har wurk of status Lockdown Mode ynskeakelje op har apparaten. Lockdown Mode beheint apps en funksjes, lykas it blokkearjen fan de measte berjochtbylagen. Dit rapport folget eardere ûntdekkingen troch Citizen Lab, dy't fûn dat NSO Group nul-klikmetoaden hie brûkt om maatskiplike groepen te hacken en te spionearjen op promininte figueren yn Armeenje.

NSO Group hat te krijen mei groeiende kontrôle wrâldwiid. De Senaat fan Poalen publisearre koartlyn in ûndersyk nei it gebrûk fan Pegasus tidens de parlemintêre ferkiezings fan 2019, ûntbleate oertredings fan grûnwetlike noarmen en konkludearre dat de stimming ûnearlik wie. As antwurd stelde de Israelyske regearing in kommisje yn om it mooglike misbrûk fan spyware te ûndersykjen, ynklusyf de applikaasjes fan NSO Group, troch de plysje yn kriminele ûndersiken.

boarnen:

- Bloomberg