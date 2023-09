Google's ferbettere feilich blêdzjen: in krêftige ferdigening tsjin phishing-oanfallen

Google hat in nije funksje yntrodusearre oan har Chrome-blêder dy't as doel hat brûkers mear effektive beskerming te jaan tsjin phishing-oanfallen. Phishing-kampanjes, wêrby't frauduleuze websiden of e-mails meidwaan dy't posearje as legitime boarnen, hawwe signifikante skea feroarsake troch apparaten te ynfektearjen mei firussen en liede ta finansjele ferliezen troch oplichting. Mei de útrol fan Enhanced Safe Browsing hopet Google brûkers te helpen foarkomme dat se it slachtoffer wurde fan sokke oanfallen.

Ferbettere feilich blêdzjen, earder in opsjonele funksje, sil de standertynstelling wurde foar Chrome-brûkers as ûnderdiel fan 'e 15e jubileumupdate fan' e browser. Dizze funksje kontrolearret de URL's fan websiden tsjin in konstant bywurke list fan kweade siden opslein op Google's wolkservers yn realtime. As in wedstriid fûn wurdt, wurdt de webside blokkearre en wurdt in warskôging oan de brûker werjûn.

Dizze fernijing ferfangt de âlde phishing-beskermingsfunksje fan Google mei de namme Safe Browsing, dy't in list mei kweade websiden lokaal opslein hat op 'e kompjûter fan 'e brûker. Dizze oanpak hie lykwols beheiningen, om't it gjin phishing-websides koe ûntdekke lansearre nei de lêste fernijing. Ferbettere feilich blêdzjen pakt dit oan troch te fertrouwen op de wolkservers fan Google foar aktuele beskerming.

Troch de âlde Safe Browsing-funksje te stopjen en Enhanced Safe Browsing de standertynstelling te meitsjen, is Google fan doel it oantal net ûntdutsen phishingpogingen te ferminderjen. It bedriuw ferwachtet in ferbettering fan 25% yn beskerming tsjin malware en phishing-bedrigingen troch te wikseljen nei de ferbettere funksje.

Wylst Enhanced Safe Browsing ferbettere feiligens biedt, komt it mei mooglike privacysoarch. Om't de funksje in databank brûkt op 'e servers fan Google, wurdt elke URL besocht troch de brûker nei Google stjoerd foar kontrôle. Guon brûkers meitsje har soargen oer de mooglikheid dat Google dizze gegevens brûkt foar advertinsjedoelen, basearre op it ferline fan it bedriuw foar it rispjen fan gegevens. Google fersekerje brûkers lykwols dat de gegevens yntsjinne fia Enhanced Safe Browsing allinich sille wurde brûkt foar phishing-beskerming en net foar oare doelen.

Google is fan plan alle brûkers te migrearjen nei Enhanced Safe Browsing yn 'e kommende wiken. Dit nije ark yn 'e striid tsjin phishing koe brûkers mei ferbettere beskerming leverje, salang't har soargen oer privacy wurde oanpakt.

boarnen:

- Digitale trends

- Bleeping kompjûter