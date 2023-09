Google Chrome-app krijt in spannend opnij ûntwerp foar har 15e jierdei

Google fiert har 15e jierdei mei in grutte update foar de Google Chrome-app. Ien fan 'e grutste feroaringen is de ynfiering fan' e Material You-ûntwerptaal, wêrtroch mear oanpassingsopsjes mooglik binne. Dizze ûntwerptaal waard foar it earst yntrodusearre mei Android 12 en is priizge foar har fermogen om it uterlik fan Android-tillefoans te transformearjen.

Mei de nije update kinne Chrome-brûkers no tagong krije ta in "Chrome oanpasse" paniel wêr't se kinne kieze út in ferskaat oan kleuren om har blêdzjenûnderfining te personalisearjen. Dizze oanpassingsopsjes wurde op in per-profylbasis bewarre, wêrtroch it makliker is foar brûkers mei meardere profilen om har te ûnderskieden.

Neist de ûntwerpwizigingen wurdt it Chrome-menu ek ferbettere om rapper tagong te krijen ta Chrome-útwreidings, Google Translate, en Google Password Manager. Dit sil it handiger meitsje foar brûkers om tagong te krijen ta har favorite funksjes en tsjinsten mei mar in pear mûsklikken.

De Chrome Web Store krijt ek in folslein nij ûntwerp, mei personaliseare oanbefellings en gearstalde samlingen fan tafoegings. D'r is sels in seksje mei AI-oandreaune útwreidingen, dy't soarget foar de groeiende populariteit fan AI-oandreaune ark.

Fierder foeget Google nije mooglikheden ta oan Chrome dy't de blêdzjenûnderfining sille ferbetterje. Ien sa'n funksje is de knop "Sykje dizze side mei Google", dy't in sydpaniel iepenet foar sykjen sûnder de hjoeddeistige posysje fan de brûker te ferliezen. Dit makket it makliker om ynformaasje te finen en sykjen út te fieren sûnder de browsestream te ûnderbrekken.

Google wreidet ek har Search Generative Experience (SGE) út, dy't as doel hat de manier wêrop minsken sykje te revolúsjonearjen. Hoewol yn earste ynstânsje beheind yn beskikberens, iepenet Google it no foar testen yn 'e FS. Dizze funksje biedt brûkers in blik yn 'e takomst fan sykjen en de ynnovaasjes dêr't Google oan wurket.

Oer it algemien binne dizze fernijings foar de Google Chrome-app en de Chrome Web Store fan doel om brûkersoanpassing, tagonklikens en effisjinsje fan blêdzjen te ferbetterjen. Mei de Materiaal Jo-ûntwerptaal en ferbettere funksjes kinne Chrome-brûkers in mear personaliseare en handige blêdzjenûnderfining ferwachtsje.

