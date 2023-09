Sina Huawei Technologies hat de Mate 60 Pro + smartphone yntrodusearre foar foarferkeap. Dizze nije tafoeging oan 'e Mate-searje markeart it súkses fan it Sineeske techbedriuw yn it oerwinnen fan Amerikaanske sanksjes. Oars as de foarige lansearring fan 'e Mate 60 Pro, hat Huawei de Mate 60 Pro + net foarôf advertearre. It bedriuw kundige op har offisjele online winkel oan dat klanten koenen begjinne mei it pleatsen fan bestellingen fan 10:08 oere (0208 GMT), mei levering ferwachte troch 9 oktober.

De spesifikaasjes levere troch Huawei foar de Mate 60 Pro + beklamje syn fermogen om tagelyk te ferbinen mei twa satelliten en syn gruttere ynterne opslach yn ferliking mei de Mate 60 Pro. It bedriuw hat lykwols de priis fan 'e smartphone net bekend makke. Neffens snelheidstests dield troch keapers op Sineeske sosjale media, hat de Mate 60 Pro + downloadsnelheden oantoand dy't dy fan oare top-tier 5G-tillefoans oertreffe.

In teardown-analyse útfierd troch TechInsights die bliken dat it smartphone wurdt oandreaun troch de nije Kirin 9000s-chip, produsearre yn Sina troch Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Dizze ûntdekking wurdt sjoen as in grutte trochbraak foar Huawei, om't de tagong fan it bedriuw ta ark foar chipmaking dy't essensjeel binne foar it produsearjen fan avansearre handsetmodellen sterk beheind is fanwegen Amerikaanske sanksjes sûnt 2019. Earder koe Huawei allinich beheinde batches fan 5G-modellen lansearje mei help fan stockpiled chips.

Neist de Mate 60 Pro + ûntbleate Huawei ek de Huawei Mate X5, in nije ferzje fan syn opklapbere tillefoansearje.

