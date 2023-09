Sina Huawei Technologies is begon mei foarferkeap foar har lêste smartphone, de Mate 60 Pro +. Sûnder foarôfgeande reklame kundige it bedriuw op har offisjele online winkel oan dat it soe begjinne mei it nimmen fan bestellingen foar de tillefoan. De spesifikaasjes levere foar de tillefoan markearje de mooglikheid om tagelyk te ferbinen mei twa satelliten en syn gruttere ynterne opslach yn ferliking mei de Mate 60 Pro. De priis waard lykwols net bekend makke.

Keapers yn Sina hawwe yndrukwekkende downloadsnelheden rapporteare op 'e Mate 60 Pro, dy't dy fan topline 5G-tillefoans oertreffe. In tear-down analyze fan 'e tillefoan útfierd troch TechInsights die bliken dat it wurdt oandreaun troch de Kirin 9000s-chip, dy't wurdt produsearre troch Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) yn Sina. Dizze ûntdekking is wichtich foar Huawei, om't it sûnt 2019 beheiningen hat te krijen mei tagong ta ark foar chipmaking fanwegen Amerikaanske sanksjes.

Huawei's fermogen om avansearre handsetmodellen te produsearjen is beheind, en it bedriuw hat fertroud op opsleine chips foar de lansearring fan beheinde batches fan 5G-modellen. De yntroduksje fan 'e nije Kirin 9000s-chip betsjuttet in trochbraak foar Huawei.

Neist de Mate 60 Pro + hat Huawei ek de Huawei Mate X5 lansearre, in nije ferzje fan syn opklapbere tillefoansearje.

Oer it algemien toant Huawei's frijlitting fan 'e Mate 60 Pro + de fearkrêft fan it bedriuw yn it gesicht fan Amerikaanske sanksjes. Troch ynnovative funksjes oan te bieden en ynlânske produsearre chips te brûken, bliuwt Huawei konkurrearjend op 'e smartphonemerk nettsjinsteande oanhâldende útdagings.

Opmerking: Dit artikel is in skriftlike gearfetting basearre op it boarneartikel. It orizjinele boarneartikel befettet gjin keppelings nei spesifike websiden.