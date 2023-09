De Sineeske regearing hat nei alle gedachten har ferbod op iPhones útwreide nei arbeiders fan pleatslike oerheid en bedriuwen yn steatsbesit. Dit folget op it eardere ferbod oankundige foar meiwurkers fan de sintrale oerheid. Ferskate ynstânsjes hawwe har meiwurkers al ynstruearre om iPhones net oan it wurk te bringen, en it wurdt ferwachte dat it ferbod fierder ferlingd wurdt.

It ferbod op Apple-produkten wurdt leaud diel út te meitsjen fan Peking's ynspanningen om it fertrouwen op Amerikaanske tech te ferminderjen. Sina hat mear dan 150,000 steatsbedriuwen, mei mear dan 56 miljoen minsken yn tsjinst. It gebrûk fan bûtenlânske makke tech yn oerheidsrelatearre wurkplakken is sûnt 2018 beheind, mar it waard koartlyn útwreide nei smartphones.

It nijs fan it útwreide ferbod feroarsake in 6% delgong yn Apple's oandielen. Sina is ien fan 'e grutste merken fan Apple, generearret hast in fyfde fan har ynkomsten. Analysten leauwe lykwols dat de ynfloed fan it ferbod op 'e totale ynkomsten fan Apple sil wurde beheind, mei in slimste senario fan in 4% ynkomsten hit.

Nettsjinsteande de ferboden bliuwt de produksje fan Apple sintraal yn Sina, mei sawat 90% fan har produkten wurde produsearre yn it lân. It bedriuw hat lykwols plannen fersneld om har produksje bûten Sina te diversifisearjen, mei guon iPhone 14-produksje al ferhuze nei Yndia.

De ferboden oplein troch Sina op Apple wurde troch guon analisten sjoen as maatregels dy't tsjûge binne as reaksje op de beheiningen pleatst op Sineeske telekommunikaasjebedriuwen, lykas Huawei, yn oare lannen. De oanhâldende geopolitike spanningen tusken de FS en Sina hawwe resultearre yn beheiningen oan beide kanten, mei't de FS de tagong fan Sina ta fitale apparatuer beheine en Sina stribbet om mear selsfoarsjennend te wurden yn semiconductor-fabryk.

Apple hat noch gjin kommentaar oer it útwreide ferbod.

