GE Aerospace's Sensiworm Robot ferbettert de feiligens fan fleantugen

GE Aerospace hat in state-of-the-art robot yntrodusearre neamd Sensiworm (Soft ElectroNics Skin-Innervated Robotic Worm) ûntworpen om de feiligens fan fleantugen te ferbetterjen. Foarsjoen fan kamera's, Sensiworm is boud om fleantúchdielen te ynspektearjen, benammen motoren, en biedt ekstra fisuele en auditive mooglikheden foar yngenieurs. Troch troch de gatten en bochten fan in motor te krûpen, kin Sensiworm skuorren en korrosysje detektearje, en live fideo's ferstjoere nei minsklike operators.

Wylst avansearre apparatuer wurdt al brûkt foar fleantugen ynspeksjes, der binne beheinings. Bygelyks, in fideo-borescope kin in heule motorturbine net ynspektearje, om't swiertekrêft feroarsaket dat syn tip natuerlik fêstiget as it net tsjin in struktuer yn 'e motor is. Yn ferliking jouwe selsridende robots lykas Sensiworm yngenieurs mei gruttere tagong en eliminearje de needsaak om in motor te ûntmanteljen foar nau ûndersyk.

"Mei mini-robot-begelieders lykas Sensiworm soene tsjinstoperators meardere ekstra sets eagen en earen hawwe om ynspeksjes op 'e wjuk út te fieren," sei Deepak Trivedi, haad robotika-yngenieur by GE Aerospace Research. It sêfte en konforme ûntwerp fan Sensiworm makket it mooglik om elke inch fan in jetmotor te ynspektearjen, en realtime gegevens oer te stjoeren oer de tastân fan dielen dy't operators regelmjittich kontrolearje.

Op it stuit is Sensiworm allinich yn steat om ynspeksjes út te fieren, mar GE Aerospace sjocht in takomstige ferzje fan 'e robot foar dy't ek reparaasjes útfiere kin. De ûntwikkeling fan Sensiworm is mooglik west troch finansiering en gearwurkingsferbannen mei SEMI Flex Tech, it US Army Research Lab, Binghamton University, en UES, Inc.

Hoewol it ûndúdlik is wannear't de untethered definitive ferzje fan Sensiworm klear is foar ynset, belooft it in effektyf feilichheidsynstrumint te wêzen foar de fleantúchyndustry. General Electric hat earder wurke oan in robotwjirm foar in oar doel: it graven fan tunnels.

Boarne: Dit artikel is basearre op ynformaasje út it boarneartikel, mar gjin URL's wurde levere.