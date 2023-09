Nintendo hat in koarte fideo frijlitten mei jierrenlange Mario-stimakteur Charles Martinet en Nintendo-bestjoerder Shigeru Miyamoto, en jout Martinet in juste útstjoering as hy oergiet yn in nije rol. Yn 'e fideo reflektet Martinet oer syn tiid om Mario te stimmen en sprekt syn opwining út oer syn nije rol as Mario-ambassadeur.

Werom yn augustus kundige Nintendo oan dat Martinet nei 25 jier fuortgean soe om Mario te stimmen en in nije rol oan te nimmen. Dizze oankundiging befêstige spekulaasjes dat in nije stimakteur soe oernimme foar it karakter yn it kommende spul, Super Mario Bros. Wonder.

Hoewol Nintendo net iepenbiere hat wa't de nije stim fan Mario sil wêze, hat it bedriuw syn foarkar útsprutsen foar fans om it sels te ûntdekken troch it spultsje te spyljen en de credits te besjen. Guon hawwe spekulearre dat Martinet en Nintendo miskien hawwe hie in útfal, mar de fideo útbrocht troch Nintendo suggerearret dat der gjin hurde gefoelens tusken harren.

As Mario-ambassadeur sil Martinet de kâns hawwe om de wrâld te reizgjen en te ynteraksje mei fans, en dielen fan 'e freugde fan' e Mario-franchise. Hoewol it bittersweet is dat Martinet net langer de stim fan Mario sil wêze yn spultsjes, kinne fans syn entûsjasme en byldbepalende rigels noch persoanlik ûnderfine.

It is dúdlik dat Charles Martinet in ûnútwisbere mark hat litten op 'e gamingmienskip mei syn portret fan Mario. Wylst hy dit nije aventoer begjint, kinne fans allinich har tankberens útdrukke foar syn bydrage oan ien fan 'e meast leafste karakters fan gaming.

