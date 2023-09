It belang fan in US Regulatory Sandbox foar Krypto-ynnovaasje

Kommissaris Caroline D. Pham fan 'e US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) spruts koartlyn by it Cato Institute, en beklamme de needsaak foar in Amerikaanske regeljouwing sânbox foar digitale assetmerken. Se markearre it belang fan in ferbliuw foarút fan 'e kromme yn in rap evoluearjende yndustry en utere soargen oer de "wachtsje en sjoch" oanpak nommen troch de Feriene Steaten nei blockchain technology en digitale aktiva.

Yn har opmerkingen stelde kommissaris Pham de lansearring foar fan it earste Amerikaanske pilotprogramma ea foar digitale assetmerken. Se suggerearre dat dit pilotprogramma soe tsjinje as in regeljouwing sânbak om te testen, gegevens te sammeljen en ynnovaasje te ûndersiikjen yn in feilich ramt ûnder besteande regeljouwing en beskermingen.

Kommissaris Pham wiisde derop dat oare jurisdiksjes wrâldwiid al regeljouwende sânbakken hawwe omearme om groei en foarútgong te stimulearjen. Se markearre de needsaak foar de Feriene Steaten om proaktive maatregels te nimmen en regeljouwingdúdlikens te leverjen foar digitale aktiva om te soargjen dat robúste fangrails yn plak binne. Se neamde dat se de earste Amerikaanske tafersjochhâlder wie dy't in wiidweidich regeljouwingskader foarstelde foar ferantwurde digitale assetmerken en hat pleite foar de CFTC om har besteande autoriteit te brûken om ynnovaasje te stypjen.

Om de útdaagjende juridyske problemen oan te pakken dy't ferbûn binne mei regeljouwing sânbakken op federaal nivo, stelde kommissaris Pham it gebrûk fan pilotprogramma's foar. Se beklamme it sukses fan pilotprogramma's yn it ferline en har effektiviteit yn it feilich ferkennen fan nije produkten en ûntwikkeljen fan merkstruktueren. Troch nije inisjativen strategysk yn te fieren en te ferfine, kinne pilotprogramma's helpe om risiko's te minimalisearjen en de kâns op sukses te maksimalisearjen.

Kommissaris Pham hat oanrikkemandearre dat de CFTC in proefinisjatyf begjint foar merken foar digitale aktiva om te soargjen dat de Feriene Steaten foar de kromme bliuwe. Se markearre de needsaak om gegevens te sammeljen, de skaaimerken fan eardere pilotprogramma's te ûndersykjen en in pragmatyske oanpak te ûntwikkeljen foar digitale aktiva en tokenisaasje. Troch dit te dwaan kin de CFTC har mandaat hanthavenje om iepen, transparante, kompetitive en finansjeel sûne merken te stimulearjen.

Ta beslút beklamje de opmerkingen fan kommissaris Pham it belang fan in Amerikaanske regeljouwing sânbox foar krypto-ynnovaasje. Troch in pilotprogramma foar digitale assetmerken te lansearjen, kinne de Feriene Steaten in feilich ramt meitsje foar opkommende technologyen en merkstruktueren binnen besteande regeljouwing en beskermingen, en soargje foar ekonomyske groei en konkurrinsjefermogen yn 'e wrâldmerk.

boarnen:

- Opmerkingen fan CFTC-kommissaris Caroline D. Pham foardat it Cato-ynstitút, foarôf bliuwend fan 'e kromme: Krypto-regeling en konkurrinsjefermogen