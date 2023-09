Digitale faluta's fan sintrale bank (CBDC's) hawwe it potensjeel om grinsgrinzen betellingen te revolúsjonearjen. Wylst in protte fan 'e diskusje oer CBDC's har rjochte hat op har ynfloed op it wrâldwide monetêre systeem, is har rol as in grinsgrins betelynstrumint fan systemyske betsjutting. Dit gebrûksgefal sil wierskynlik wiidferspraat oannimme fanwegen de hurde beheining fan Amerikaanske finansjele sanksjes op Ruslân.

As gefolch fan ôfsnien fan it wrâldwide Amerikaanske dollarsysteem, is Ruslân twongen om alternative arranzjeminten te ûndersykjen foar har ynternasjonale hannel. Delsetting yn nasjonale muntienheden fan hannelspartners en it brûken fan 'e Sineeske yuan foar betellingen mei oare partners dan Sina sels binne as libbensfetbere opsjes ûntstien. Dizze metoaden foar delsetting sûnder dollar binne lykwols kostber en net effisjint, wêrtroch't se minder oantreklik binne foar lannen dy't net troch de FS sanksjes binne.

CBDC's biede in oplossing foar dit probleem troch in goedkeap, fluch en feilich wrâldwide betellingssysteem te leverjen. Troch it ynskeakeljen fan direkte peer-to-peer betellingen oer meardere jurisdiksjes yn 'e feiligens fan sintrale bankjild, kinne CBDC's it risiko ferminderje fan sanksjes oplein troch de FS. De Bank foar Ynternasjonale Settlements (BIS) hat eksperiminten útfierd mei de delsetting fan kommersjele faktueren en FX-hannels op ien netwurk mei CBDC's fan ferskate sintrale banken, en de resultaten binne belofte. De BIS is fan betinken dat direkte dielname oan grensoverschrijdende betellingen mei CBDC's in realistysk en berikber doel is.

Yn Ruslân is de ûntwikkeling fan in CBDC-platfoarm basearre op in nije blockchain, bekend as de mBridge Ledger, al oan 'e gong. De Sintrale Bank fan Ruslân (CBR) hat it fasilitearjen fan grinsgrinzen betellingen markearre as ien fan 'e grutte foardielen fan har plande e-roebel. De Russyske regearing foarsjocht in mienskiplik delsettingssintrum dat kin wurde ynplugd troch CBDC-platfoarms út ferskate lannen, wêrtroch de oprjochting fan in multylateraal clearing- en delsettingssysteem yn nasjonale munten mooglik is.

Wylst guon ûntwikkele lannen, lykas Sweden, foarsichtich west hawwe oer it lansearjen fan har eigen CBDC's fanwege soargen oer finansjele stabiliteit, hat de oanpak fan Ruslân proaktiver west. It Russyske CBDC-platfoarm is al boud en kin binnen de kommende 12-24 moannen klear wêze foar produksje. Dizze ûntwikkeling is it wurdich om te kontrolearjen, om't it gefolgen kin hawwe foar de takomst fan grinsgrinzen betellingen en ynternasjonale hannel.

boarnen:

- CBDC's geane wrâldwide ôfbyldingskredyt: shutterstock.com

- "CBDC's: In ûntbrekkende hoeke op 'dollar-dethroning'" (orizjinele artikel)