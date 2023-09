Sony ûntbleatet fjouwer nije Crystal LED-displays foar firtuele produksjeapplikaasjes

Sony Electronics hat de VERONA-searje yntrodusearre, besteande út fjouwer kristal LED-displays spesifyk ûntworpen foar firtuele produksjeapplikaasjes. Dizze byldskermen omfetsje de lêste technologyske foarútgong en ynput fan filmmakkers om superieure kwaliteit en effisjinsje te leverjen foar firtuele effekten yn 'e kamera (VFX). De kaaitechnologyen dy't brûkt wurde yn 'e ûntwikkeling fan' e VERONA-displays binne de Deep Black en Anti-Reflection Surface-technologyen. Mei-elkoar ferbetterje dizze technologyen de ekspresje op swart nivo en minimalisearje kontrastferlies feroarsake troch ljocht fan neistlizzende LED-panielen en studioferljochtingsapparatuer, wêrtroch postproduksjetiid en kosten ferminderje. Mei in hege helderheid fan 1,500 cd/m2 en in breed kleurspektrum dat mear dan 97% fan DCI-P3 dekt, biede de VERONA-displays in realistyske fisuele ûnderfining. Fierder hawwe de byldskermen hege prestaasjes LED-bestjoerders dy't hege ferfarskingsnivo's fan maksimaal 7,680Hz ynskeakelje, en minimalisearje scanline-artefakten yn kamerabylden.

Sony Electronics hat nau gearwurke mei yndustrylieders om maklike ynstallaasje en veelzijdigheid fan 'e VERONA-displays op produksjesets te garandearjen. De byldskermen binne ûntworpen mei in 1: 1 kabinetûntwerp, handgrepen mei maklike grip, lokaasjepinnen, en in beskoattelmeganisme fan levertype dat kin wurde betsjinne sûnder ark. Se kinne ek oanpast wurde foar bûgde, hingjende en stapelende LED-ûntwerpen, en stypje meardere skermen oant 23 feet heech. Neffens Kevin O'Connor, Senior Director of Cinematic Production Solutions by Sony Electronics, binne de VERONA-displays in essensjele komponint yn it naadloos yntegrearjen fan de echte en firtuele riken yn firtuele produksjes.

De VERONA-searje sil wurde toand op 'e Sony-stand yn' e kommende IBC-evenemint yn Amsterdam, en it wurdt ferwachte dat se yn 'e maitiid fan 2024 te keap wêze.

Boarne: Sony Electronics

TECNO lanseart First Flip Phone, de PHANTOM V Flip 5G by Flagship Event

TECNO, in technologymerk, hat de lansearring oankundige fan har earste flip-tillefoan, de PHANTOM V Flip 5G, op it kommende Flip in Style TECNO Flagship Product Launch 2023-evenemint yn Singapore op septimber 22. Dit evenemint sil estetyk op lúkse nivo kombinearje. mei avansearre technologyen. De yntroduksje fan 'e PHANTOM V Flip 5G toant de ynset fan TECNO om nije foarmfaktoaren te ferkennen en de styl en funksjonaliteit fan fliptillefoans opnij te definiearjen. De nije flip-tillefoan komt yn oerienstimming mei TECNO's "Go Premium" wrâldwide bedriuwsstrategy, dy't as doel hat in berik fan premium apparaten te meitsjen troch avansearre technologyen te yntegrearjen mei stilike ûntwerpen.

Neist de PHANTOM V Flip 5G sil TECNO ek har nije TECNO MEGABOOK T1 2023 14-inch laptop ûntbleate, dy't earder waard lansearre by IFA Berlyn 2023. Mei dizze nije produktoanbiedingen is TECNO fan doel om te foldwaan oan konsuminten dy't sawol styl as styl wurdearje. foarútstribjende technology yn har apparaten.

Boarne: TECNO

Kandao yntroduseart de QooCam3, in 360-graden aksjekamera

Kandao Technology hat koartlyn har lêste produkt ûntbleate, de QooCam3, in 360-graden aksjekamera ûntworpen foar it fêstlizzen fan aventoeren. De QooCam3 hat dûbele fisheye-lenzen dy't ferskate hoeken kinne fange, en produsearje prachtige 360-graden fideo's yn 5.7K 30FPS en hege resolúsje 62MP panoramyske foto's. Mei in breed F1.6-aperture en twa 1/1.55-inch sensors docht de QooCam3 goed yn omstannichheden mei leech ljocht. De kamera's DNG8-modus, kombineare mei de RAW + -software, ferbettert elk detail troch acht bestannen yn ien frame te fangen en se te fusearjen, wat resulteart yn ultime ôfbyldingskwaliteit.

Neist syn foto- en fideomooglikheden omfettet de QooCam3 360-graden Ambisonic audio, en leveret romtlik en immersyf lûd om de fisuele oan te foljen. De kamera hat ek Audio SuperSteady-ferwurking, en soarget derfoar dat lûdrjochting korrekt is ôfstimd mei kamerarotaasje tidens sjitten. Oare opmerklike funksjes omfetsje SuperSteady Stabilization 2.0, 360-graden horizontale korreksje, IP68 wetterdicht en stofdicht beoardieling, responsive touchkontrôle op in 1.9-inch LCD-touchscreen, en in útnimbere 1600mAh langduorjende batterij.

De QooCam3 fan Kandao is op it stuit te keap foar in priis fan $349.00.

Boarne: Kandao Technology