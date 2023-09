It Sintrum foar Demokrasy en Technology (CDT) hat oankundige dat it no digitale tagong biedt ta de bibliografyske sitaten dy't ferbûn binne mei har ûndersyksrapporten. Dizze nije boarne hat as doel it makliker te meitsjen foar lêzers om tagong te krijen ta en ferwize nei de boarnen dy't brûkt wurde yn CDT's wurk.

Troch digitale tagong te jaan ta bibliografyske bestannen, komt CDT yn oerienstimming mei de praktiken fan tydskriften en oare ûndersyksútjouwers dy't dizze funksje oanbiede. It is in stap nei it doel om kennis mei it publyk te dielen en in ynset foar transparânsje te demonstrearjen.

Alle earder publisearre CDT ûndersyk rapporten, likegoed as takomstige rapporten, sil befetsje standalone BibTeX (.bib) of RIS (.ris) opmakke triemmen foar de referinsjes. Brûkers kinne downloadlinks fine foar dizze bestannen oan 'e boaiem fan elke rapportpagina.

Troch it ymportearjen fan de .bib- of .ris-bestannen yn referinsjebehearsystemen kinne brûkers maklik tagong krije ta de kolleksje fan referinsjes en opnij brûke foar fierdere ûndersyksdoelen. Software foar referinsjebehear biedt ferskate ark om referinsjes te organisearjen en te generearjen basearre op bibliografyske records.

CDT erkent dat syn ûndersyk útwreidet bûten it belied en ûndersyksmienskippen. De organisaasje is fan doel de belangstelling fan it bredere publyk yn tradisjonele ûndersyksaktiva te stypjen, en dizze nije boarne is in stap yn dy rjochting.

Neist de digitale tagong ta bibliografyske sitaten, leveret CDT al fjouwer oanfoljende boarnen yn ferbân mei har ûndersyk. Dizze boarnen binne beskikber foar elkenien dy't ynteressearre is om de ûnderwerpen fierder te ferkennen.

Foar alle fragen oangeande it gebrûk fan dizze boarne of oare ûndersyksrelatearre fragen, wurde partikulieren oanmoedige om CDT te berikken fia e-post op [email protected].

boarnen:

- Sintrum foar Demokrasy en Technology (CDT)