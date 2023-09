Petrified: Ierlân's Top Horror Podcast nimt it poadium foar de earste live show

De populêre Ierske horror anthology podcast, Petrified, is ynsteld om it publyk te boeien mei syn earste live optreden yn Ierlân. Hosted by Peter Dunne en Liam Geraghty, Petrified hat harkers fassinearre troch syn kreative ferhalen en talintfolle stimakteurs.

Live podcasts presintearje in unike útdaging, om't it medium it publyk effektyf moat belûke en de essinsje fan 'e show behâlde moat. In protte live podcasts stride om it juste lykwicht te berikken, wêrtroch harkers harker fiele of ûnwis binne oer de autentisiteit fan 'e gek. Petrified hat dizze útdaging lykwols oerwûn, en leveret in wirklik beangstigjende ûnderfining troch har live optredens.

Wylst elke ôflevering fan Petrified in standalone ferhaal is, hat de podcast harkers nommen nei in ferskaat oan unike ynstellings, ynklusyf in Dublin-pantomime, in spoeklângoed, en in opropsintrum. Ien bepaalde ôflevering dy't lykwols resonearret mei de kultus fan 'e podcast is "Melody's Story Hour."

Oars as in tradisjoneel live podcast-evenemint, nimt "Melody's Story Hour" in meta-oanpak. Ynstee fan hosts dy't ferhalen lêze of Q&A-sesjes útfiere, ûntwikkelt de ôflevering him binnen in live podcast-opname. As publyksleden sjogge hoe't de skrik foar har ûntbrekt, fine se harsels al gau ferwûne yn it ferhaal, wat resulteart yn in kâlde en befredigjende twist.

Om te foldwaan oan dyjingen dy't wolle genietsje fan dizze spin-tinteljende ûnderfining, Petrified taret har op har twadde live show, dizze kear yn Dublin. It kommende evenemint, "Petrified Live," sil plakfine yn The Laughter Lounge op Eden Quay, mei talintfolle akteurs Ali Fox, Margaret McAulife, en Anna Sheils-McNamee.

Opwining follet de loft as de skriuwer fan Petrified, Peter Dunne, syn gedachten dielde oer de kommende live podcast, en stelde: "Wy binne sa optein - en, passend, bang - om ús earste live podcast yn Ierlân te dwaan. It sil in geweldige nacht wurde foar fans fan 'e show en in perfekte ynlieding oer wat wy dogge foar elkenien dy't nij is foar Petrified.

As jo ​​​​dizze spannende ûnderfining net wolle misse, pak dan jo kaartsjes foar Petrified Live op laughterlounge.com. De foarstelling begjint om 8 oere, de doarren geane om 7 oere iepen. Bliuw ferbûn mei Petrified troch har offisjele akkount op Instagram te folgjen foar de lêste updates.

Boarnen: Petrified, laughterlounge.com