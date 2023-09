Dell en Universiteit fan Limerick wurkje gear oan AI-oandreaune kankerûndersyk

Dell hat gearwurke mei de Universiteit fan Limerick (UL) yn Ierlân om kankerûndersyk te befoarderjen mei keunstmjittige yntelliginsje (AI). De gearwurking is spesifyk rjochte op it ferbetterjen fan soarch foar pasjinten mei B-cell-lymfoom, omfettet rappere diagnoaze, ferbettere behanneling, en ferbettere resultaten op lange termyn.

Om dit te berikken hat Dell in AI-platfoarm ûntwikkele dat har lêste opslacharrays en PowerEdge-tsjinners brûkt. Dit platfoarm is yntegreare yn it multicloud-ekosysteem fan UL's Digital Cancer Research Centre en kin digitale twillingen fan pasjinten meitsje. Dizze digitale twilling sille ûndersikers op ferskate manieren helpe, ynklusyf fersnelde biomarkertesten foar kanker, djipper ynsjoch krije yn passende behannelingen, en personaliseare terapyen ûntwikkelje basearre op yndividuele tumorkarakteristiken.

Troch fierder te begripen fan 'e patogenese fan dizze maligniteiten, sille ûndersikers ek de kâns hawwe om ynnovative therapeutyske oanpakken te betinken. Se kinne bygelyks de rol fan kollagen yn 'e mikro-omjouwing fan' e tumor ûndersykje by it fersprieden fan kankersellen troch it lichem en it sintrale senuwstelsel.

It gearwurkingsferbân tusken Dell en UL wurdt ferwachte om de kennis fan kankerûntwikkeling te befoarderjen en de diagnoaze- en behannelingopsjes beskikber foar kankerpasjinten te ferbetterjen. Troch dizze gearwurking is it doel om klinysk ûndersyk nei kanker nei in nij nivo te nimmen, en úteinlik profitearje fan pasjinten en sûnenssoarch professionals wrâldwiid.

1. B-cell lymphoma: In soarte fan kanker dat beynfloedet wite bloedsellen neamd B sellen. It kin foarkomme yn ferskate dielen fan it lichem en subtypen besteane.

2. Biomarker-testen: In proses foar it identifisearjen fan spesifike molekulen of genetyske feroaringen dy't de oanwêzigens of fuortgong fan in sykte oanjaan.

3. Digitale twilling: Firtuele foarstellings fan real-life objekten of systemen dy't brûkt wurde kinne foar analyze, simulaasje en optimisaasje.

