Resolúsje Games Untwikkelje Demeo foar Apple Vision Pro

Resolution Games hat oankundige dat se aktyf ûntwikkelje in ferzje fan har virtuele realiteit (VR) en mixed reality (MR) tabletop RPG-simulator, Demeo, foar de kommende Apple Vision Pro-headset. De Vision Pro, ynsteld om begjin takom jier frij te litten, is in draachber komputerapparaat dat heech wurdt ferwachte yn 'e VR / MR-mienskip. Demeo is ien fan 'e earste VR / MR-spultsjes dy't wurde befêstige foar it apparaat.

Demeo oarspronklik lansearre yn 2021 en krige ferline jier in Mixed Reality-update dy't it mooglik makke om objekten yn-spultsje boppe op 'e echte wrâld te pleatsen mei passthrough-kamera's op kompatibele headsets. No, de update "Mixed Reality 2.0" foar it spultsje foeget stipe ta foar controller-frije hân-tracking en de mooglikheid foar meardere brûkers yn deselde keamer om mingde werklikheid items op deselde lokaasje te sjen.

De Apple Vision Pro is primêr rjochte op MR-apps dy't kinne wurde lagen oer in werjefte fan 'e echte wrâld en brûkt gjin handheld controllers. Resolution Games is fan plan om folslein te profitearjen fan de mooglikheden fan 'e Vision Pro troch sawol folslein firtuele gameplay as yntegraasje mei passthrough-ôfbyldings oan te bieden.

Mei-oprjochter fan Resolution Games en presidint Paul Brady spruts opwining út oer de mooglikheden fan technology foar hân-tracking, en stelde: "Foargongen yn hân-tracking hawwe in controller-frije takomst net allinich mooglik makke, mar ongelooflijk oantreklik." It bedriuw is fan betinken dat de kombinaasje fan echte en firtuele eleminten yn MR-ûnderfiningen is wat se wirklik magysk makket.

Wylst Apple hat oankundige dat mear as 100 Apple Arcade-titels spielber binne op 'e Vision Pro, is d'r net folle melding west fan VR- en MR-spultsjes foar it apparaat. Mei it opnimmen fan Demeo en de beskikberens fan Unity-motorstipe foar VisionOS kinne mear spultsje-oankundigingen lykwols op 'e hoarizon wêze as de lanseardatum fan' e hardware benaderet.

Resolution Games hat har ynset foar gaming mei mingde werklikheid útsprutsen en ferklearre dat de helte fan har wurkdruk fan har wurknimmer is wijd oan it ûntwikkeljen fan MR-titels foar ferskate apparaten yn 2024 en fierder. It súkses fan Demeo op 'e Apple Vision Pro kin bepale oft takomstige ûnderfiningen fan Resolution Games nei it platfoarm komme.

Boarnen: Ars Technica

Definysjes:

- Virtual Reality (VR): In simulearre ûnderfining dy't ferlykber of folslein oars kin wêze as de echte wrâld.

- Mixed Reality (MR): In kombinaasje fan echte en firtuele eleminten dy't mei-inoar ynteraksje.

- Passthrough: De mooglikheid foar kamera-ynrjochte headsets om de echte wrâld te toanen oerlein mei firtuele objekten.

- Hand-tracking: De technology wêrmei apparaten handbewegingen kinne detektearje en ynterpretearje sûnder de needsaak foar handheld controllers.

- Unity Engine: In populêr platfoarm foar spielûntwikkeling dat wurdt brûkt foar it meitsjen fan sawol 2D- as 3D-spultsjes.