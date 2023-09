BBC Studios Distribution: A Commercial Arm of the British Broadcasting Corporation

BBC Studios Distribution is in kommersjeel bedriuw dat allinich eigendom is fan 'e British Broadcasting Corporation (BBC). De webside, makke troch BBC Studios Distribution, wurket ûnôfhinklik en fertrout net op finansiering fan 'e lisinsjejild fan' e BBC. Ynstee dêrfan wurde de winsten generearre fan 'e webside opnij ynvestearre yn' e skepping fan nije en ynnovative BBC-programma's.

BBC Studios Distribution tsjinnet as de kommersjele earm fan 'e BBC, en rjochtet him op 'e wrâldwide distribúsje en ferkeap fan BBC-programmearring. Har doel is om unike en heechweardige ynhâld te bringen oan publyk oer de heule wrâld. Troch strategyske gearwurkingsferbannen en lisinsjeôfspraken soarget BBC Studios Distribution derfoar dat BBC-programma's in breed oanbod fan ynternasjonale merken berikke, wêrtroch sjoggers wrâldwiid it ferskaat en treflikens fan BBC-ynhâld kinne ûnderfine.

Opereare as in aparte entiteit fan 'e BBC, wurket BBC Studios Distribution yn in kommersjeel lânskip wêr't it konkurrearret mei oare distribúsjebedriuwen yn' e sektor. Harren fokus op it generearjen fan winsten helpt BBC-programmamakkers te stypjen en de ûntwikkeling te finansieren fan boeiende en boeiende nije BBC-programma's.

De British Broadcasting Corporation (BBC), oprjochte yn 1922, is in bekende en tige respektearre omroporganisaasje. It is ferantwurdlik foar it produsearjen en útstjoeren fan in breed oanbod fan ynhâld, ynklusyf nijs, dokumintêres, drama's, komeedzjes, en mear. As hannelsmerk fan de BBC is it ûnderskiedende logo in symboal wurden fan kwaliteit en betrouberens yn útstjoeringen.

Gearfetsjend tsjinnet BBC Studios Distribution as de kommersjele earm fan 'e BBC, rjochte op it fersprieden en ferkeapjen fan BBC-programmearring ynternasjonaal. De winsten generearre troch BBC Studios Distribution wurde opnij ynvestearre om de ûntwikkeling fan nije BBC-programma's te stypjen. Hjirmei kinne sjoggers wrâldwiid trochgean te genietsjen fan de útsûnderlike ynhâld produsearre troch de British Broadcasting Corporation.

boarnen:

- British Broadcasting Corporation (BBC) - Trademark en logo ynformaasje

- BBC Studios Distribution - Bedriuw eftergrûn en operaasjes