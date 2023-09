Bun 1.0 Ferstjoerd as Node.js en Deno Alternative

De frijlitting fan Bun 1.0 markearret in spannend momint foar ûntwikkelders op syk nei in fluch alternatyf foar Node.js en Deno. Bun, ûntworpen om in drop-in ferfanging te wêzen foar Node.js, belooft ferhege snelheid en gemak fan gebrûk. Tidens in release livestream markearre it Bun-team syn yndrukwekkende prestaasjes, skriuwt bestannen oant trije kear rapper dan Node.js en lies bestannen op deselde snelheid.

Bun, makke troch Oven, yntrodusearre ek de Bun toolkit, mei de Bun runtime as it kroanjuwiel. De runtime is in efterút-kompatibele ferfanging foar Node.js en hat de mooglikheid om Typescript- en TSX-bestannen út te fieren sûnder ôfhinklikens nedich. Ien fan 'e wichtichste foardielen fan Bun is har snelheid, mei signifikant rappere opstarttiden yn ferliking mei npm. Neffens Ashcon Partovi, produktbehearder by Oven, duorret npm sawat 150 millisekonden om in skript te begjinnen op in MacBook Pro, wylst Bun yn just 30 millisekonden begjint, wat in direkte ûnderfining leveret.

Yn benchmarkingtests prestearre Bun sawol Node.js as Deno. Yn ien foarbyld, it útfieren fan in HTTP-hanneler dy't in serverside-side mei React rendered, behannele Bun sawat 68,000 oanfragen per sekonde, fergelike mei 29,000 en 14,000 foar respektivelik Deno en Node.js. In oare test die bliken dat Bun hegere oanfragen per sekonde berikte mei tagelyk ferbiningen, better prestearje Node.js en Deno.

Hoewol snelheid is in wichtich foardiel fan Bun, ûntwikkelders moatte beskôgje oare faktoaren by it kiezen fan in runtime. Deno, bygelyks, prioritearret feiligens, wêrtroch ûntwikkelders pakketten fan 'e mienskip kinne brûke sûnder soargen oer potinsjele systeemrisiko's. Node.js, oan 'e oare kant, hat koartlyn rjochte op it ferbetterjen fan prestaasjes en feiligens. De konkurrinsje ûnder dizze runtimes markeart de evoluearjende aard fan JavaScript-runtimes.

Bun is noch oan it wurk, mei it team dat op it stuit wurket om de Windows-ferzje op en rinnend te krijen. Lykwols, mei syn yndrukwekkende prestaasjes en gemak fan gebrûk, Bun toant grutte potinsje as in alternatyf foar Node.js en Deno.

