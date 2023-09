Nije release: Bun 1.0 JavaScript Runtime

In nije ferzje fan 'e Bun JavaScript runtime is frijlitten, mei ferskate ferbetterings en in eksperimintele Windows-ferzje. Bun 1.0 hat as doel de útfieringssnelheid en effisjinsje fan JavaScript-koade te ferbetterjen.

De Bun JavaScript runtime biedt ûntwikkelders in runtime-omjouwing foar it útfieren fan JavaScript-koade bûten in webblêder. De runtime makket it mooglik om JavaSkript op ferskate platfoarms út te fieren, wêrtroch ûntwikkelders buroblêdapplikaasjes, server-side-applikaasjes en mear kinne bouwe.

Ien fan 'e grutte ferbetteringen yn Bun 1.0 is de ferbettere prestaasjes en stabiliteit. De runtime is optimalisearre om JavaScript-koade rapper en betrouber út te fieren, wat resulteart yn ferbettere applikaasjeprestaasjes en fermindere latency.

Neist prestaasjesferbetterings yntroduseart Bun 1.0 eksperimintele stipe foar Windows. Hjirmei kinne ûntwikkelders JavaScript-applikaasjes útfiere op it Windows-platfoarm, wêrtroch't de veelzijdigheid en tapasberens fan 'e runtime útwreidzje.

Bun 1.0 omfettet ek ferskate bugfixes en ferbetterings fan stabiliteit. Dizze updates behannelje problemen identifisearre yn eardere ferzjes en soargje foar in mear naadleaze ûnderfining foar ûntwikkelders by it brûken fan de runtime.

De frijlitting fan Bun 1.0 is in wichtige mylpeal foar de ûntwikkelingsmienskip, om't it in ferbettere JavaScript-runtime leveret mei eksperimintele Windows-stipe. Untwikkelders kinne no profitearje fan de ferbettere prestaasjes en útwreide platfoarmkompatibiliteit oanbean troch Bun 1.0, wêrtroch it meitsjen fan effisjintere en alsidige JavaScript-applikaasjes mooglik is.

