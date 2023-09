It belang fan in solide digitale foetôfdruk foar cannabismerken

Yn 'e rap groeiende cannabis-yndustry hat elke merk syn eigen unike regeljouwing, cannabis-taksonomy en produktfoarkar. Dizze hyperlokale aard fan 'e yndustry fereasket dat cannabismerken in solide digitale foetôfdruk hawwe om te slagjen. Eksperts op it fjild beklamje de needsaak foar data-oandreaune strategyen, publykssegmentaasje, en belutsenens fan 'e mienskip.

Randa McMinn, Chief Marketing Officer fan Weedmaps, markearre it belang fan taskriuwing en folgjen fan gegevens. Begripe hokker kanalen en kampanjes wurkje en hokker net, is krúsjaal foar sukses. McMinn beklamme ek de wearde fan publykssegmentaasje, en stelde dat berjochten konstruearre wurde moatte mei in spesifyk doelpublyk yn gedachten.

McMinn besprutsen fierder de betsjutting fan prestaasjetrechters en kanaaldiversifikaasje, benammen yn regulearre sektoaren. It is wichtich foar cannabismerken om te begripen hoe't ferskate marketingkanalen prestearje en har strategyen dêrop te diversifisearjen.

Oan 'e oare kant fan' e fergeliking beklamme McMinn de needsaak foar ynhâldstrategy en gemeentlike belutsenens. Se stelde dat hoewol it digitale lânskip konstant feroaret, de reden wêrom't minsken byinoar komme om online mienskippen te meitsjen konsekwint bliuwt. It stimulearjen fan mienskippen oer de passy foar cannabis is essensjeel foar it bouwen fan in sterk merk.

Carlos Pinto, Chief Commercial Officer fan Leafly, warskôge foar de delikate dûns tusken ynnovative ynhâld en neilibjen. Balansearjen fan risiko mei ynnovative ynhâld is krúsjaal, mar it is wichtich foar merken om te spyljen troch de regels fan elk platfoarm. Pinto beklamme ek de rol fan ûnderwiis yn ynhâldmarketing foar cannabismerken.

As it giet om in lykwicht tusken lokale neilibjen en in konsekwint merkbyld, is oanpassingsfermogen en begryp fan merknuânses de kaai. It bouwen fan in merkidentiteit dy't fleksibel en oanpasber is is essensjeel foar sukses yn 'e cannabissektor.

Oer it algemien is it hawwen fan in solide digitale foetôfdruk krúsjaal foar cannabis-merken om te bloeien yn 'e hieltyd evoluearjende yndustry. It bywenjen fan eveneminten lykas de Benzinga Cannabis Capital Conference yn Chicago, wêr't ynfloedrike figueren har ynsjoch diele, kin weardefolle kennis leverje foar dyjingen dy't wolle pionierje yn it digitale lânskip fan 'e cannabissektor.

