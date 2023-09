De loftmacht is fan plan om wolkbasearre kommando en kontrôle yn 2024 te bringen

De útfierende offisier fan it yntegrearjende programma fan 'e loftmacht foar kommando, kontrôle, kommunikaasje en slachbehear (C3BM), Brig. Gen. Luke Cropsey, hat sketst de tsjinst syn plannen te bringen wolk-basearre kommando en kontrôle en oare digitale ynfrastruktuer oan operators troch 2024. Lykwols, dizze plannen binne ôfhinklik fan de Air Force ûntfangst syn budzjet op 'e tiid. Cropsey stelde dat as it budzjet wurdt fertrage, foarútgong op krúsjale ynspanningen, lykas it ferbetterjen fan digitale ynfrastruktuer foar de ynset fan wolk-basearre kommando en kontrôle, koe wurde hindere.

C3BM waard ferline jier oprjochte om it Advanced Battle Management System (ABMS) te behanneljen, dat is in kolleksje fan inoar ferbûn technologyen en netwurke sensoren dy't naadleaze gegevensferfier oer de ôfdieling mooglik meitsje. ABMS is de bydrage fan 'e loftmacht oan it Pentagon's Joint All Domain Command and Control (JADC2) inisjatyf, mei as doel netwurken, systemen en sensoren te ferbinen fan haadkertier nei it slachfjild.

Om de operative kommando- en kontrôlebehoeften te begripen, stjoerde de loftmacht in team nei de Yndo-Pasifyske regio foar in jierlange stúdzje. Dizze analyze hat de ûntwikkeling fan gebrûksgefallen foar ABMS dreaun. It ABMS-team is ek dwaande mei kommandanten om operasjonele problemen te identifisearjen dy't troch it systeem kinne wurde oanpakt.

In wichtige komponint fan ABMS is de ynset fan in wolk-basearre kommando- en kontrôleoplossing neamd CBC2. Cropsey markearre dat CBC2-ynset in topprioriteit is en plannen binne op it plak om de technology te ynstallearjen op trije net-bekende lokaasjes yn 2024. It súkses fan CBC2 hinget lykwols ôf fan it hawwen fan de digitale ynfrastruktuer om it systeem effektyf te ferbinen.

Cropsey merkte op dat timing en skema-fermoedsoening, lykas de kompleksiteit fan it yntegrearjen fan ferskate eleminten, útdagings stelle. De fokus is yn earste ynstânsje op it ynsetten fan CBC2 nei Air Defence Sectors foardat se útwreidzje nei gruttere teaters, lykas Indo-Pacific Command of European Command.

As de begrutting wurdt fertrage foarby it twadde fearnsjier fan fiskaal 2024, sille oanpassings moatte wurde makke foar oare goedkard prioriteiten. Cropsey beklamme lykwols dat it hjoeddeistige fjildplan foar CBC2 yntakt moat bliuwe.

