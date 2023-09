Monzo lanseart ynvestearingsfunksje, wêrtroch brûkers kinne ynvestearje mei mar £ 1

Monzo, de digitale bank wurdearre op $ 4.5 miljard, hat in nije funksje yntrodusearre neamd "Ynvestearrings" wêrmei har klanten ynvestearje kinne yn fûnsen selektearre troch assetbeheargigant BlackRock. Dit markearret Monzo's earste ynfal yn 'e ynvestearringsmerk en makket diel út fan' e ynspanningen fan it bedriuw om har finansjele tsjinsten út te wreidzjen en ekstra ynkomstenstreamen te generearjen.

De ynvestearringsfunksje sil brûkers ynskeakelje om te begjinnen te ynvestearjen mei sa min as £ 1, en Monzo yn konkurrinsje sette mei fêstige banken lykas Chase en jongere startups lykas Chip, Moneybox, en Plum. It oanfraachproses is ienfâldich, mei yn oanmerking komme brûkers dy't meidwaan oan in wachtlist om tagong te krijen ta it produkt en dan wurde útnoege om in ynvestearringspot te meitsjen.

Monzo biedt trije fûnsen beheard troch BlackRock: foarsichtich, lykwichtich en aventoerlik. It Careful-fûns hat leech risiko en leech rendemint, it Balanced-fûns hat medium risiko en beleanning, en it Aventoerlik fûns omfettet allocaasjes mei hegere risiko mei gruttere potinsjele rendeminten.

CEO TS Anil stelde dat Monzo besleat de ynvestearringsfunksje yn te fieren om it gebrek oan kennis en betelbere barriêres oan te pakken foar Britten as it giet om ynvestearjen. Undersyk yn opdracht fan Monzo die bliken dat 69% fan 'e Britske befolking net wis is wêr't te gean foar in tagonklik en brûkerfreonlik ynvestearringsprodukt, en 60% fan folwoeksenen soe mear oanstriid wêze om te ynvestearjen as it minimale ynvestearringsbedrach leech wie.

De funksje Ynvestearingen sil ferskine ûnder de seksje Savings & Investments op it thússkerm fan Monzo en sil yn 'e kommende wiken stadichoan wurde útrôle nei alle yn oanmerking komme klanten. Klanten dy't yn finansjele swierrichheden binne of dy't efter komme op it ôflossen fan skulden, kinne lykwols gjin nije ynvestearrings iepenje. Brûkers sille ek de fleksibiliteit hawwe om op elk momint feroarings te meitsjen, te annulearjen of har ynvestearrings werom te lûken.

Monzo hat op it stuit mear as 8 miljoen klanten yn it Feriene Keninkryk en is fan doel om út te wreidzjen nei nije gebieten fan finansjele tsjinsten om profitabiliteit fan it heule jier te berikken. It bedriuw rapportearre har earste twa moannen fan profitabiliteit yn 2023.

De ynvestearringsfunksje sil komme mei in platte fergoeding fan 0.59% per moanne, besteande út in fûnsfergoeding fan 0.14% en in platfoarmfergoeding fan 0.45%.

Wylst Monzo net de earste neobank yn it Feriene Keninkryk is om ynvestearringsfunksjes oan te bieden, jouwe konkurrinten lykas Starling Bank en Zopa noch gjin sokke opsjes. Dochs biede ferskate fintech-platfoarms lykas Revolut en Freetrade al mooglikheden foar hannelshannel. De CEO fan Monzo, TS Anil, wegere oanspraken dat de bank te let wie foar de ynvestearringspartij.

boarnen:

Boarne: CNBC