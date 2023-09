Apple is ynsteld om har lêste iPhone-opstelling oan te kundigjen by it "Wonderlust" -evenemint hâlden op har haadkantoar yn Silicon Valley. Hoewol in bytsje ynformaasje is iepenbiere oer de nije iPhones, wurdt ferwachte dat it bedriuw sil rjochtsje op it ferbetterjen fan prestaasjes en it ymplementearjen fan in universele lader. Dizze ferhuzing nei in universele lader is yn oerienstimming mei in wet fan 'e Jeropeeske Uny dy't takom jier ferplicht wurdt yn Jeropa.

De yntroduksje fan 'e iPhone 15 komt op in tiid dat Apple foar útdagings op' e Sineeske merk stiet, wêr't rapporten suggerearje dat de regearing amtners ferbiedt om har tillefoans te brûken. Hoewol dit in minimale ynfloed kin hawwe op ferkeap, markeart it soargen oer Apple's ôfhinklikens fan Sina foar fabrikaazje te midden fan tanimmende diplomatike spanningen tusken de Feriene Steaten en Sina.

Yn 'e lêste kertieren hat Apple in delgong yn iPhone-ferkeap ûnderfûn troch hegere prizen, dy't klanten hawwe laat om upgrade nei nijere modellen te fertrage. Om dit oan te pakken, suggerearje in protte geroften dat Apple in universele USB-C-poarte sil oannimme foar opladen en gegevensferfier, ferfanging fan syn Lightning-connectors. Dizze wiziging komt yn oerienstimming mei de EU-wet dy't USB-C mandaat as de standertlader foar alle nije smartphones, tablets en kamera's fan ein 2024 ôf.

De beliedsmakkers fan 'e Jeropeeske Uny beweare dat dizze regel it libben fan Europeanen sil ferienfâldigje, elektroanysk ôffal sil ferminderje en kosten foar konsuminten legerje. Apple brûkt al USB-C-oplaadpoarten op har iPads en laptops, mar it fersette de skeakel op iPhones, mei oanlieding fan soargen oer ferstikkende ynnovaasje en kompromittearjen fan feiligens. Dochs wurdt de ferskowing nei USB-C no sjoen as ûnûntkomber.

Neist de wiziging fan 'e lader, wurdt ferwachte dat Apple ferbetteringen sil yntrodusearje oan iPhone-kamera's en chips, tegearre mei potensjele priisferhegingen foar har Pro-modellen. It súkses fan 'e iPhone 15 sil kritysk wêze foar Apple's prestaasjes yn it kommende jier, om't it bedriuw fan doel is om momentum werom te krijen nei in swakke pear kertieren.

Nettsjinsteande soargen oer Sineeske beheiningen op iPhones, hawwe Apple-bestjoerders in opkomst yn 'e ferkeap op' e Sineeske merk markearre yn in perioade fan algemiene delgong. Analysten skatte dat in mooglike ferbod in fraksje fan iPhone-ferkeap yn Sina soe beynfloedzje. It is lykwols dúdlik dat Sina in wichtige merk bliuwt foar Apple, en elk negatyf sentimint fan 'e Sineeske regearing is reden foar soarch.

boarnen:

- AFP

- Techsponential analyst Avi Greengart

- Ynsider Intelligence haadanalist Yory Wurmser

- Wedbush analist Dan Ives