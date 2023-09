Potinsjele ferkeapsinjalen fan Gearbox Entertainment herstrukturearje binnen Embracer Group

Gearbox Entertainment, de ferneamde spultsje-ûntwikkelder en útjouwer ferantwurdlik foar populêre searjes lykas Borderlands, Remnant, en Homeworld, kin ynkoarten skiede fan har memmebedriuw, Embracer Group. Rapporten jouwe oan dat Embracer Group oerwaget it ferkeapjen fan Gearbox Entertainment as ûnderdiel fan har oanhâldende werstrukturearringsplan.

Embracer Group hat de lêste jierren erkenning krigen foar har tal fan oanwinsten fan ûntwikkelders, útjouwers en yntellektuele eigenskippen. Dizze trend is lykwols omkeard nei in mislearre deal mei de Saûdy-Araabje regear-finansierde Savvy Games Group. De neisleep hat sjoen dat Embracer Group ûntwikkelders ûntslacht en ateliers slute, mei de meast resinte sluting dy fan Volition, dy't ferantwurdlik is foar de bekroande Saints Row-searje.

Wylst Embracer Group net offisjeel kommentaar hat oer de saak, befêstiget in ynterne e-post fan 'e haadkommunikaasjeoffisier fan Gearbox, Dan Hewitt, krigen troch Bloomberg, de mooglike ferkeap of werynrjochting fan Gearbox Entertainment as in ûnôfhinklike entiteit. Hewitt stelt dat "it basisgefal is dat Gearbox in diel fan Embracer bliuwt," mar neamt ek dat oare opsjes wurde beskôge. It lot fan Gearbox Entertainment bliuwt ûnwis, en spekulaasjes sille wierskynlik yn 'e kommende wiken folgje.

Nettsjinsteande it súkses fan spultsjes lykas Borderlands 3 en Remnant II, jout Embracer Group's kontemplaasje fan ôfskied mei Gearbox Entertainment in ferskowing yn 'e groeistrategy fan it bedriuw. De kommende wiken en moannen sille krúsjaal wêze by it bepalen fan 'e takomst fan Gearbox, dy't in bedriuw wurden is om nau te kontrolearjen.

boarnen:

- "Gearbox Entertainment kin te keap wêze nei werstrukturearring by memmebedriuw Embracer" - Reuters

- Ynterne e-post fan Gearbox's haadkommunikaasjeoffisier Dan Hewitt - Bloomberg