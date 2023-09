Bonitasoft, in lieder yn software foar digitale prosesautomatisaasje (DPA), is erkend troch Quadrant Knowledge Solutions as in technologylieder yn har SPARK Matrix-analyse. De SPARK Matrix leveret in detaillearre analyze fan 'e wrâldwide DPA-softwaremerk, ynklusyf merkdynamyk, wichtige trends, ferkeaperlânskip en konkurrearjende posisjonearring.

Bonitasoft biedt in wiidweidich platfoarm foar it automatisearjen fan workflow en saaklike prosessen. It platfoarm lit brûkers bedriuwsprosessen ûntwerpe, modellearje, ymplementearje en kontrolearje, wêrtroch operasjonele treflikens, ferbettere klantûnderfiningen en rappe oanpassing oan feroarjende merkeasken mooglik binne. Mei syn wiidweidige mooglikheden, klantferwizings en cloud-native platfoarm hat Bonitasoft sterke wurdearrings krigen yn technologysk treflikens en klantynfloed.

Ien fan 'e wichtichste sterke punten fan Bonitasoft is har útwreidzjen. It platfoarm kin wurde ynset op it terrein as yn 'e wolk en stipet Java, wêrtroch ûntwikkelders yn steat binne om komplekse problemen op te lossen mei ferskate útwreidingspunten. De Bonitasoft-mienskip, in iepen-boarne-ekosysteem, lit ûntwikkelders en praktiken applikaasjes fergees leare, besprekke en tagong krije ta. Dit elimineert de ôfhinklikens fan proprietêre technology en soarget foar in duorsume ûnderfining foar brûkers.

Bonitasoft CEO Charles Souillard spruts grutskens út om erkend te wurden as in Technology Leader yn 'e Quadrant Knowledge SPARK Matrix. Hy beklamme de ynset fan Bonitasoft foar trochgeande ynvestearring yn R&D om ûntwikkelders de ark te jaan dy't nedich binne om de tiid-to-merk foar prosesapplikaasjes en automatisearringsprojekten te fersnellen.

Digital Process Automation-software wurdt definieare as in suite fan ark en technologyen dy't organisaasjes ynskeakelje om workflow en saaklike prosessen te automatisearjen. It biedt in sintralisearre platfoarm foar ûntwerp, modellering, ymplemintaasje en tafersjoch fan saaklike prosessen om operasjonele treflikens en ferbettere klantûnderfiningen te berikken. Troch AI / ML, RPA en automatisearring fan workflow te brûken, ferminderet DPA-software hânmjittige taken, ferbettert operasjonele effisjinsje en ferbetteret de totale produktiviteit.

De yntegraasje fan RPA mei DPA-software fasilitearret naadleaze gearwurking, en ferbettert de produktiviteit fan wurknimmers. Derneist stelt de opkomst fan platfoarms mei lege koade as gjin koade boargerûntwikkelders yn steat om automatisearre prosessen te meitsjen en yn te setten sûnder wiidweidige kodearringkennis. Organisaasjes dy't dizze foarútgong brûke, krije in konkurrinsjefoardiel en driuwt de merk foarút.

Ta beslút, de erkenning fan Bonitasoft as lieder yn software foar digitale prosesautomatisaasje markeart har wiidweidige mooglikheden, twingende klantferwizings en ynset foar ynnovaasje. Troch in platfoarm te leverjen dat organisaasjes mooglik makket har prosessen te automatisearjen en operasjonele effisjinsje te ferbetterjen, stelt Bonitasoft bedriuwen yn steat om har digitale transformaasjedoelen te berikken.

Definysjes:

- Software foar Digital Process Automation (DPA): Suite fan ark en technologyen dy't workflow en saaklike prosessen automatisearje.

- SPARK Matrix: In kompetitive analyze en ranglistmetoade brûkt troch Quadrant Knowledge Solutions.

boarnen:

- Bonitasoft Parseberjocht - Quadrant Knowledge Solutions

- Kwadrant Knowledge Solutions