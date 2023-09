Star Trek: Infinite: In Game-Changer foar Trekkies en Strategy Enthusiasts

Paradox Interactive en Nimble Giant Entertainment hawwe de krêften gearfoege om in spultsje frij te litten dat de Alpha- en Beta-kwadranten revolúsjonearje sil. Mei de titel Star Trek: Infinite, dizze nije romte-sim is lisinsje fan Paramount Consumer Products en sil beskikber wêze foar Mac- en PC-brûkers op 12 oktober 2023.

Foar entûsjaste romteûndersikers is d'r in kâns om it spultsje foar te bestellen en eksklusive foardielen te krijen. Dizze omfetsje opsjes foar Star Trek: Lower Decks-unifoarmen, tagong ta de USS Cerritos, in wittenskiplik skip ûntworpen foar minderjierrigen yn 'e Second Contact-modus, en in eksklusive Klingon-advisor-stimline.

Foar in premium ûnderfining biedt de Digital Deluxe Edition (DDE) mear dan allinich it kearnspultsje. It omfettet in digitaal keunstboek, de offisjele soundtrack, en in muzykpakket yn it spultsje mei klassike tunes út it Star Trek-universum.

Set tsientallen jierren foar Star Trek: The Next Generation, Star Trek: Infinite lit spilers kontrôle nimme oer har keazen fraksje: de Feriene Federaasje fan Planeten, Romulan Star Empire, Cardassian Union, of Klingon Empire. Spilers sille belibje galaktyske polityk, ryk ekonomy, en meidwaan oan earste kontakt senario mei ûnbekende soarten. It spultsje bliuwt trou oan Star Trek-oerlêst, wylst it nije ferhaallinen yntrodusearret om te ferkennen.

Star Trek: Infinite is ynsteld om op 12 oktober 2023 te lansearjen foar Mac- en PC-brûkers. Fans fan 'e franchise kinne útsjen harsels te dompeljen yn it Star Trek-universum en har eigen paad yn' e galaxy te smeden. Libje lang en foarspoedich, gamers!

