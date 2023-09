Bank of England ropt op nasjonaal konversaasje oer soargen oer privacy fan digitale pûn

Bank of England (BoE) oanwiisde plakferfangend gûverneur Sarah Breeden hat oproppen foar in "nasjonaal petear" om iepenbiere soargen oan te pakken oer de gefolgen fan privacy fan in digitale ferzje fan it pûn. De BoE en it ministearje fan finânsjes fan it Feriene Keninkryk hawwe de mooglikheid ûndersocht om in digitaal pûn yn 'e heine takomst yn te fieren. Kritisy beweare lykwols dat in digitale faluta regearingen ynskeakelje kin om de bestegingsgewoanten fan yndividuen te kontrolearjen en cashtransaksjes te komplisearjen.

Breeden beklamme de needsaak om privacysoarch oan te pakken en iepen dialooch oer it ûnderwerp te befoarderjen. Se beklamme dat in digitaal pûn soe tsjinje as de basis foar alle digitale transaksjes, soargje foar fertrouwen yn 'e munt. Se erkende lykwols dat d'r útdagings binne by it behearen fan privacy en it definiearjen fan 'e rol fan' e steat yn relaasje ta in digitale munt.

Soargen oer privacy oangeande programmearberens waarden ek erkend troch Breeden, dy't markearre de needsaak om dúdlike wetjouwing en termen en kondysjes op te stellen om dizze soargen oan te pakken.

Breeden beklamme fierders dat privacy ek in prioriteit moat wêze by it beskôgjen fan digitale munten yn 'e partikuliere sektor. Se wiisde derop dat alve lannen al digitale ferzjes fan har munten útrol hawwe, en de US Federal Reserve besjocht ek de mooglikheid.

De ynfloed op finansjele stabiliteit is in oare wichtige oerweging foar Breeden. De reaksjes op de publike oerlis oer it digitale pûn wurde letter dit jier publisearre en jouwe fierder ynsjoch yn ferskate aspekten fan it foarstel.

It is de muoite wurdich opskriuwen dat Breeden wegere it idee dat in digitale faluta soe elimineren de beskikberens fan cash lykas suggerearre troch kritisy.

Boarnen: Reuters

Definysjes:

- Digitale pûn: In digitale ferzje fan 'e muntienheid fan' e UK, it pûn sterling.

- Bank of England (BoE): De sintrale bank fan it Feriene Keninkryk.

- Privacy soargen: Soargen oangeande de beskerming fan persoanlike ynformaasje en yndividuele privacyrjochten.

- Programmierberens: De mooglikheid om koade of ynstruksjes te skriuwen foar in kompjûter of digitaal systeem om spesifike funksjes of taken út te fieren.

- Finansjele stabiliteit: De betingst wêryn in finansjeel systeem, lykas in banksysteem, yn steat is om skokken te wjerstean en syn wurking te behâlden.

- Iepenbiere oerlis: It proses fan it sykjen fan publike ynput of feedback oer in bepaald ûnderwerp of foarstel.

