BMW hat besletten de kontroversjele abonnemintsjild foar ferwaarme autostoelen ôf te heljen dy't ferline jier in opskuor feroarsake ûnder klanten. De Dútske autofabrikant krige tsjinslach doe't hy in moanlikse fergoeding fan $ 18 yntrodusearre foar ferwaarme sitten, in funksje dy't earder as standert waard ferwachte. De beweging frege in mienskip fan hackers om har tsjinsten oan te bieden om de funksje te ûntsluten foar dyjingen dy't net wolle ekstra betelje.

Wylst Amerikaanske sjauffeurs net waarden beynfloede troch de opsje allinich foar abonnemint, moasten BMW-eigners yn Dútslân, it Feriene Keninkryk en oare lannen beslute om ekstra te beteljen foar ferwaarme sitten. Yn in resint fraachpetear mei Autocar makke BMW's bestjoerslid foar ferkeap en marketing, Pieter Nota, lykwols bekend dat ferwaarme stoelen no kocht of ôfwiisd wurde kinne op it punt fan oankeap.

Nota ferklearre dat it beslút om de abonnemintsfergoeding te skrassen waard dreaun troch lege akseptaasje fan brûkers en klantpersepsje. "Minsken fiele dat se dûbel betelle hawwe, wat eins net wier wie, mar persepsje is realiteit," sei Nota. Hy erkende dat hoewol BMW in ekstra tsjinst leverje woe troch de opsje te bieden om letter ferwaarme stoelen te aktivearjen, it net goed resonearre mei klanten.

De kontroversje luts noch mear oandacht doe't twa Amerikaanske wetjouwers, Paul Moriarty en Joe Danielsen, har soargen útsprutsen en oerwage it ferbieden fan 'e praktyk. Se bewearden dat autobedriuwen de konsuminten gjin abonnemintskosten moatte rekkenje foar funksjes dy't al op it auto binne ynstalleare op it momint fan ferkeap. Moriarty en Danielsen leauden dat sokke saaklike praktiken primêr tsjinne om bedriuwswinsten te ferheegjen en wiene fan doel om konsuminten te beskermjen tsjin tanimmende kosten.

Oer it algemien is it beslút fan BMW om de abonnemintsfergoeding foar ferwaarme stoelen te skrassen in positive beweging dy't feedback fan klanten oanpakt en in transparanter oankeapproses foar har auto's soarget.

boarnen:

- BMW Scraps abonnemintskosten foar ferwaarme autostoelen, Autocar