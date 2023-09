SIX kundiget regeljouwing goedkarring oan foar derivaten fan digitale aktiva fan BME Clearing

SIX, in Switserske leveransier fan finansjele tsjinsten, hat oankundige dat BME Clearing, de Spaanske sintrale tsjinpartij (CCP), regeljouwing goedkarring hat krigen fan 'e Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) om Bitcoin en Ethereum-futures te wiskjen. Dit markearret in wichtige mylpeal yn it digitale asset-ekosysteem en toant SIX's ynset foar ynnovaasje en feiligens.

BME Clearing sil in nij segmint yntrodusearje neamd Digital Asset Derivatives, rjochte op ynstitúsjonele ynvestearders. Dit segmint sil in feilige en heul regulearre omjouwing leverje foar hannel, ferwidering en cashôfdieling fan futures foar digitale asset. De ynfiering fan dit segmint is yn reaksje op de tanimmende fraach fan ynstellingen foar regulearre tagong ta digitale aktiva.

José Manuel Ortiz, Head of Clearing and Repo Operations by SIX, spruts syn nocht út oer de regeljouwing goedkarring foar dit nije segmint. Hy beklamme dat dizze mylpeal de tawijing fan SIX reflekteart om ynstellingen, kliïnten en ynvestearders te bemachtigjen mei ynnovative oplossingen. It doel is om by te dragen oan 'e trochgeande groei fan it digitale asset-ekosysteem en soargje foar in feilige en effisjinte hannelsûnderfining foar alle klanten.

Troch goedkarring fan regeljouwing te krijen, is BME Clearing yn steat om ynstellingen in regulearre avenue oan te bieden om tagong te krijen ta digitale aktiva lykas Bitcoin en Ethereum. Dizze beweging slút oan by de tanimmende belangstelling en oannimmen fan cryptocurrencies ûnder ynstitúsjonele ynvestearders.

Oer it algemien is de goedkarring ferliend troch CNMV oan BME Clearing in wichtige ûntwikkeling dy't de ynset fan SIX fersterket foar ynnovaasje en feiligens yn it ekosysteem fan digitale asset. Troch it yntrodusearjen fan it segment Digital Asset Derivatives, is BME Clearing fan doel ynstitúsjonele ynvestearders in feilige en regulearre omjouwing te leverjen foar hannel yn futures foar digitale asset.

boarnen:

- BME Clearing: [keppeling]

- CNMV