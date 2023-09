Apple is ynsteld om iPhone 15 Pro oan te kundigjen mei lichter chassis en langere batterijlibben

Yn in spannende update hat Mark Gurman by Bloomberg iepenbiere wat te ferwachtsjen fan Apple's kommende septimber-evenemint, wêr't se de heul ferwachte iPhone 15 Pro sille oankundigje. Neffens Gurman is ien wichtige feroaring oan it nije model de skeakel fan roestfrij stiel nei titanium foar de kanten fan it chassis, wat resulteart yn in lichter algemien gewicht en in mear stylich ûntwerp.

Neffens boarnen sille de iPhone 15 Pro-modellen sawat 10% lichter wêze dan har foargongers. Dit is in wolkom fertrek fan eardere jierren doe't de iPhones dikker en swierder waarden om gruttere batterijen te foldwaan. Ynteressant sil de gewichtsreduksje de batterijlibben net kompromittearje. Mei tank oan de effisjinsjeferbetteringen fan 'e nije 3-nanometer A17-chip kinne brûkers noch langer batterijlibben ferwachtsje yn ferliking mei de foarige modellen.

De Pro-modellen sille ek in prestaasjerâne hawwe, om't Apple se sil foarstelle mei in rappere A17-chip boud op it nije 3-nanometer-produksjeproses en ekstra ûnthâld. De nije chip sil CPU- en GPU-prestaasjes ferbetterje, wat resulteart yn slimmer prestaasjes. It hichtepunt sil lykwols sûnder mis de ferbetteringen yn 'e batterijlibben wêze. Apple wurdt ferwachte dat se in pear ekstra oeren batterijlibben advertearje foar de iPhone 15 Pro, wat in wichtige ferbettering is sjoen de klachten fan guon klanten oer batterijlibben op 'e foarige iPhone 14 Pro-modellen.

It is de muoite wurdich op te merken dat de A17-chip eksklusyf sil wêze foar de Pro-modellen, wylst it basismodel iPhone 15 en iPhone 15 Plus de A16-chip sil hawwe fan 'e Pro-tillefoans fan ferline jier. Dit behâldt Apple's strategy om prestaasjesdifferentiators oan te bieden tusken har ferskate iPhone-modellen.

It iPhone 15 Apple-evenemint is pland foar tiisdei 12 septimber om 10 oere PT. Bliuw op 'e hichte foar fierdere updates en oankundigingen fan Apple.

