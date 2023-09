Ferheegje de spilerûnderfining mei BGMI-ôflossingskoades

It populêre spultsje Battlegrounds Mobile India (BGMI) hat traksje wûn sûnt de ferwidering fan PUBG Mobile fan 'e Yndiaanske merk. Ien fan 'e funksjes dy't BGMI apart makket, is de beskikberens fan deistige BGMI-ferlossingssertifikaten, dy't kinne wurde ynruile foar ferskate beleannings yn it spultsje.

BGMI ôflossing koades binne in boon foar spilers op in beheind budzjet. Troch dizze sertifikaten te wikseljen kinne spilers yn-spultsje faluta krije bekend as "Unbekende Cash" (UC), lykas emotes, items en ferbetterings foar wapens en auto's. It bêste diel is dat frisse ferlossingskoades net mear nedich binne om UC te krijen, wat it makliker makket foar budzjetbewuste gamers om tagong te krijen ta dizze weardefolle beleanningen.

Foar 12 septimber 2023 binne dit de BGMI-ferlossingskoades oanbean:

– BTOQZHZ8CQ

– TQIZBZ76F

- 5FG10D33

– GPHZDBTFZM24U

– KARZBZYTR

– JJCZCDZJ9U

- UKUZBZGWF

– TIFZBHZK4A

– RNUZBZ9QQ

– PGHZDBTFZ95U

– R89FPLM9S

- BMTCZBZMFS

– TQIZBz76F

- BMTFZBZQNC

- SD14G84FCC

As jo ​​​​nij binne by it ferlossen fan BGMI-koades, hjir is in stap-foar-stap hantlieding:

1. Besykje de oanwiisde BGMI-fergoedingsside.

2. Befêstigje jo BGMI account status.

3. Fier de promoasjekoade sekuer yn yn it opjûne fjild.

4. Selektearje "Redeem" út de beskikbere opsjes.

5. Kontrolearje jo yn-spultsje ynventarisaasje foar tagong ta de ferlost items.

Dizze ferlossingskoades ûntsluten ferskate beleanningen, ynklusyf ferbetterings foar fjoerwapens en auto's, lykas ek in ferskaat oan items yn it spultsje. Josels ûnderdompelje yn 'e boeiende wrâld fan BGMI wurdt no noch spannender makke mei de koaden fan 12 septimber 2023.

