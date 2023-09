BGMI Ancient Mummy Set Crate and Lose Codes foar 8 septimber: Alles wat jo witte moatte

Battlegrounds Mobile India (BGMI) is ien fan 'e populêrste spultsjes wurden yn Yndia, en boeiende spilers oerenlang. Nettsjinsteande it resinte ferbod en it folgjende weromkommen, bliuwt it spultsje in trouwe fanbase oanlûke. Mei ferskate updates en tafoegings, BGMI wurdt hieltyd yn ûntwikkeling te hâlden spilers dwaande.

Ien fan 'e resinte feroarings yn BGMI is de yntegraasje fan' e stim fan cricketer Hardik Pandya en de oankundiging fan akteur Ranveer Singh as de merkambassadeur foar BGMI India. Derneist hat it spultsje in nije Ancient Mummy Set Crate yntrodusearre dy't spannende beleannings yn-spultsje biedt.

De offisjele BGMI Instagram-greep hat in fideo pleatst mei de Mummy-krat, dy't in protte opwining genereart ûnder spilers. De post markearret dat de Ancient Power Crate kin wurde iepene foar mar 18 UC (yn-spultsje faluta) en biedt de kâns om epyske emotes en sets te krijen.

Foar spilers dy't op syk binne nei beleanningen yn-spultsje te krijen lykas gewearskins, outfits, wapens, auto's, en mear fergees, hat BGMI ferlossingskoades frijlitten. Dizze koades kinne brûkt wurde yn in beheinde perioade fan 12 oeren om ferskate nije beleannings te ûntsluten.

Hjir binne de BGMI-ferlossingskoades foar 8 septimber:

– BTOQZHZ8CQ – Nij!

– TQIZBZ76F – Vehicle Skin

- 5FG10D33 - Falcon and Free Emotes

– GPHZDBTFZM24U – UMP9 Skin

– KARZBZYTR – Fergese outfit

– JJCZCDZJ9U – Gouden Pan

- UKUZBZGWF - Fergees fjoerwurk

– TIFZBHZK4A – Fergese outfit

– RNUZBZ9QQ – AKM Glacier Skin

– PGHZDBTFZ95U – M416 Skin

- R89FPLM9S - Begelieder

– BMTCZBZMFS – Pretty in Pink set en Pretty in Pink Headpiece

- 5FG10D33 - Outfit fergees

- TQIZBz76F - 3 Fergees motorfyts

– BMTFZBZQNC – Fergese Drifter Set

- SD14G84FCC - Fergees hûd foar KAR98 Sniper Gun

Om dizze koades te ferlossen en jo beleanningen te claimen, folgje dizze stappen:

1. Besykje de offisjele BGMI webside en fier jo BGMI karakter ID.

2. Plak de ôflossing koade yn de foarsjoen romte foar in-game beleannings.

3. Fier de captcha / ferifikaasje koade, en klik op submit.

4. Sadree't it proses is foltôge, kinne jo sammelje jo ferlosbere prizen fia de yn-spultsje mail.

Bliuw op 'e hichte foar mear updates en koades fan BGMI as de konkurrinsje opwarmt mei it driigjende weromkommen fan Garena Free Fire.

Definysjes:

- BGMI: Ofkoarting foar Battlegrounds Mobile India, in populêr mobile spultsje yn Yndia.

- UC: In-game faluta brûkt yn BGMI.

- Koades ferlosse: Spesjale koades dy't kinne wurde ynfierd yn it spultsje om beleannings yn-spultsje te lossen.

- Epyske emotes en sets: Eksklusive emotes en outfits mei spesjale effekten en ûntwerpen.

- Gun skins: Oanpasbere optredens foar wapens yn it spultsje.

- Outfits: Kledingartikelen dy't kinne wurde droegen troch spilerkarakters.

- Vehicles: Auto's yn it spultsje brûkt foar ferfier.

- Begelieder: In net-spielber karakter dat it spilerkarakter begeliedt.

- Crates: items yn it spultsje dy't willekeurige beleanningen befetsje.

boarnen:

- BGMI offisjele webside

- BGMI Instagram-handtak