BeXide Studio sil ûnoankundige spultsje sjen litte op Tokyo Game Show 2023

BeXide, de renommearre studio bekend om syn populêre spultsjes lykas Doko Demo Issyo en Super Bullet Break, hat oankundige dat it in unoankundige titel sil útstald wurde foar de PlayStation 5, Switch, en PC (Steam) platfoarms op Tokyo Game Show 2023. tige ferwachte spultsje sil wurde toand neist BeXide's earder oankundige spultsje, Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights.

Besikers fan it evenemint sille de kâns hawwe om sawol Persha as de Magic Labyrinth: Arabian Nyaights en de ûnbekende titel te spyljen op 'e stand "Indie Games Corner". As in spesjale traktaasje foar spilers sil BeXide eksklusive Tokyo Game Show 2023 acrylkaaihâlders oanbiede foar Persha and the Magic Labyrinth: Arabian Nyaights, lykas ek in aparte orizjinele nijichheid foar it nij oankundige spultsje.

Tokyo Game Show 2023 is pland om plak te hâlden fan 21 oant 24 septimber by de Makuhari Messe yn Chiba, Japan. Dit heech oanskreaune gaming-evenemint lûkt professionals yn 'e yndustry, gaming-entûsjasters, en media fan oer de hiele wrâld, en biedt in platfoarm foar ûntwikkelders om har lêste kreaasjes sjen te litten.

It beslút fan BeXide om in net oankundige spiel te presintearjen by Tokyo Game Show 2023 hat wichtige opwining generearre ûnder fans en de gamingmienskip. Mei it track record fan 'e studio fan it leverjen fan noflike en ynnovative gamingûnderfiningen, is de ferwachting foar dizze nije titel op in heule heech.

