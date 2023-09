Wêrom Starfield hat gjin grûnauto's, neffens Todd Howard

Starfield, de lêste iepen-wrâld RPG fan Bethesda, is sûnt syn frijlitting ien fan 'e grutste spultsjes fan it jier wurden. Wylst spilers in grutte digitale galaxy kinne ferkenne mei har eigen oanpaste romteskip, kinne se it teloarstellend fine dat d'r gjin grûnbasearre auto's binne om te helpen by planeetferkenning. Yn in ynterview mei Bloomberg ferklearre Todd Howard, de spieldirekteur, wêrom grûnauto's net waarden opnommen.

Howard stelde dat it beslút om grûnauto's út te sluten waard makke om in unike en immersive ferkenningsûnderfining foar spilers te meitsjen. Troch spilers te beheinen om te foet te reizgjen, kinne se de snelheid wirklik wurdearje wêrop se dingen op it oerflak fan in planeet sjogge. Wylst grûnauto's waarden beskôge tidens it ûntwikkelingsproses, soene se ynklusyf de gameplay signifikant hawwe feroare, en Bethesda woe in bepaald nivo fan kontrôle en konsistinsje behâlde.

Spilers binne lykwols net folslein sûnder middels foar fluggere reis op 'e planeten. Ienris ûntskoattele hawwe spilers tagong ta jetpacks, wêrtroch se yn in flugger tempo kinne ferpleatse. Dit foeget in nij en noflik elemint ta oan it spultsje, foaral om't ferskate planeten ferskate nivo's fan swiertekrêft hawwe, wat resulteart yn unike jetpack-ûnderfinings.

Wylst guon spilers frustraasje kinne útdrukke oer it ûntbrekken fan grûnauto's, fine oaren, lykas de skriuwer fan dit artikel, dat ferkennen te foet de immersive ûnderfining ferbettert. It gebrek oan rappe reizen en it stadiger tempo fan ferkenning op it oerflak fan planeten kinne spilers de útwreide wrâld fan it spultsje wirklik absorbearje en genietsje fan it tinkende gefoel fan swalkjen troch grutte lânskippen, fergelykber mei eardere Bethesda-titels lykas Fallout 3.

It is de muoite wurdich op te merken dat Bethesda kin beskôgje it tafoegjen fan grûnauto's as oare middels foar rapper reizen yn takomstige DLC's, as d'r genôch fraach is fan 'e mienskip. Mar foar no tsjinnet it ûntbrekken fan grûnauto's yn Starfield in spesifyk doel, mei de klam op 'e "ûnderfining" fan ferkenning.

boarnen:

- Bloomberg