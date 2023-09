Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp - In blik op 'e NHL Preseason

De National Hockey League (NHL) en NHL Network hawwe har partnerskip oankundige mei de Los Angeles Kings foar it fjirde seizoen fan har all-access preseason docuseries, Behind The Glass. Dizze trijedielige searje, produsearre troch NHL Network yn gearwurking mei NHL Productions, sil in efter de skermen sjen nei de yntensiteit, drama en konkurrinsje fan in NHL foarseizoen troch de lens fan 'e twa kear Stanley Cup Champion Kings.

It kommende seizoen fan Behind The Glass sil de reis fan 'e Kings nei it súdlik healrûn befetsje as se spylje tsjin de Arizona Coyotes yn Melbourne, Austraalje foar de 2023 NHL Global Series. Dit sil de earste NHL-spultsjes wêze dy't yn Austraalje wurde spile, wat opwining tafoegje oan 'e searje. De spilers sille wurde mic'd omheech en te sjen fuort fan 'e iisbaan, en biede fans ongeëvenaarde ynhâld as se konkurrearje om har plak op' e list en har tariede op 'e reguliere iepening fan it seizoen.

Nei twa opienfolgjende Stanley Cup Playoff-plakken hawwe de Kings ferwachtings foar de organisaasje opwekke. Behind The Glass sil rjochtsje op de vice-presidint en algemien manager fan it team, Rob Blake, en haadtrainer Todd McLellan, om't se it team liede troch it trainingskamp en foarmje de fyzje foar in perennial Stanley Cup-mededinger. De searje sil ek wichtige spielers profilearje lykas nij oankocht sintrum Pierre-Luc Dubois, opkommende stjerren Adrian Kempe en Kevin Fiala, en veteranen kearnspilers Anze Kopitar en Drew Doughty. Teampresidint Luc Robitaille sil unyk ynsjoch jaan yn wat it betsjut om in kening te wêzen.

Behind The Glass gie foar it earst yn premjêre yn 2018, en biedt fans in ungewoane blik op it foarseizoen fan NHL troch de eagen fan 'e New Jersey Devils. Sûnt dy tiid hat de searje de Philadelphia Flyers en de Nashville Predators te sjen. De edysje fan dit jier sil de ynset ferheegje mei de ynternasjonale reis nei Melbourne, Austraalje.

Fans kinne ferwachtsje eksklusive bonusynhâld en klips te sjen fan elke ôflevering fan Behind The Glass dield oer digitale en sosjale mediaplatfoarms mei de hashtag #BehindTheGlass. Derneist sil elke ôflevering te krijen wêze op it YouTube-platfoarm fan 'e NHL, en biedt fans mear kânsen om mei te dwaan oan 'e searje.

Behind The Glass: Los Angeles Kings Training Camp belooft fans tichter by it spultsje te bringen en in unyk en nea earder sjoen perspektyf te jaan oer it team en it foarseizoen. Mei ungewoane tagong sil dizze dokumintêres fans wis opwekke om't se it kommende NHL-seizoen ferwachtsje.

boarnen:

- NHL Parseberjocht: Behind The Glass: Emerging NHL Stars Featured in Docu-Series (2021)

- NHL Offisjele webside