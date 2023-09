Beats wurket gear mei Olive & June foar New Nail Collection

Beats, bekend om har populêre koptelefoanen en koptelefoanen, weaget him yn 'e skientme-yndustry mei syn earste gearwurking mei it skientmemerk Olive & June. Om de frijlitting fan har nije skaden te fieren, hawwe Cosmic Silver en Cosmic Pink, Beats en Olive & June in nagelkolleksje lansearre wêrmei brûkers har nagelúterlik koördinearje kinne mei har technyske aksessoires.

De kolleksje omfettet twa nagellak-tinten dy't oerienkomme mei de Beats Studio Buds +, lykas druk-op-nagels ynspireare troch it uterlik en harkûnderfining fan 'e draadloze koptelefoanen. Olive & June dielde it nijs op Instagram, en noegje folgers út om de beheinde edysje-poetsen en drukpers te winkeljen.

Olive & June is populêr wurden foar har salonweardige nagelkits dy't de ûnderfining fan nagelsalon nei jo hûs bringe. Harren bestseller Mani System-kits binne maklik te brûken en de nagellak is lang duorjend. Klanten kinne har kits oanpasse mei in ferskaat oan skaden dy't feroarje mei elk seizoen of gearwurking.

De nije Beats x Olive & June nagelkolleksje is no te keap. De Beats Polish Duo-bondel omfettet de rôze en sulveren metallyske nagellak-tinten, dy't kinne wurde brûkt om ferskate nagellooks te meitsjen. De Beats Press-On Bundle biedt fiif ferskillende nagelûntwerpen dy't kinne wurde mingd en matched. Elke set komt mei 42 nagels, in prep pad, net-nagel-skealike lym, in houten cuticle pusher, en in 2-in-1 nagelfile en buffer.

As jo ​​​​ynteressearre binne yn it besykjen fan druk-op-nagels of op syk nei oanbefellings foar skientme, wês dan wis dat jo ús opsommingen kontrolearje fan 'e bêste opdruk-nagels, skientme-dupes, en skientmeprodukten dy't leafhawwe fan ferneamden.

boarnen:

- Instagram-post troch Olive & June

- Billboard artikel