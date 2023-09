Barbie Digital Release Date: Wêr te sjen en wannear te ferwachtsjen Streaming op Max

Nei syn enoarme súkses by de kassa, is de lang ferwachte Barbie-film einlings beskikber foar digitale download. Warner Bros. hat besletten Barbie frij te litten op premium fideo-op-oanfraach-platfoarms minder dan twa moanne nei syn teatrale release. De film sil lykwols trochgean te sjen yn teaters, ynklusyf in IMAX-release fan ien wike op 22 septimber.

Wat streamopsjes oanbelanget, fanôf tiisdei 12 septimber kin Barbie digitaal kocht en ferhierd wurde op platfoarms lykas Amazon Prime, Google Play, Apple TV, en Vudu, ûnder oaren. De priis kin ferskille ôfhinklik fan it platfoarm, mar Amazon Prime biedt de film foar foarbestelling foar $ 29.99 om te keapjen en $ 24.99 te hiere foar in 48-oere werjeftefinster.

De Barbie digitale release omfettet mear as 30 minuten oan bonusynhâld, ynklusyf featurettes lykas "Wolkom yn Barbie Land," "Becoming Barbie," "Playing Dress-Up," "Musical Make Believe," "All-Star Barbie Party," en " It is in rare wrâld." D'r is lykwols noch gjin spesifike releasedatum foar de Barbie DVD of Blu-Ray.

Sûnt Barbie is in Warner Bros.-film, wurdt ferwachte dat it beskikber is foar streaming op Max, de streamingtsjinst yn eigendom fan Warner Bros., foar it ein fan it jier. Eardere teatrale releases fan Warner Bros hawwe in patroan folge wêr't se wurde frijlitten op premium fideo-op-oanfraach en dan nei in bepaalde perioade beskikber wurde op Max. Bygelyks, The Flash waard frijlitten op PVOD fiif wiken nei syn teatrale release en begon te streamen op Max fiif wiken nei PVOD.

Mei it each op it finansjele súkses en ferwachting fan Barbie, is it wierskynlik dat de studio langer sil wachtsje om it op Max frij te litten. Nei in ferlykber patroan as The Flash, kin Barbie sawat njoggen wiken nei syn teatrale release op Max ferskine. Spekulatyf kin Barbie op Max streame om heal oant ein novimber 2023. It is lykwols wichtich om te notearjen dat d'r noch gjin offisjele Barbie Max-releasedatum is oankundige.

As jo ​​​​net wachtsje kinne om de Barbie-film te besjen, kinne jo it fan moarn ôf online keapje of hiere. Genietsje fan de digitale release en bliuw op 'e hichte foar alle updates oer Barbie's streaming beskikberens op Max.

