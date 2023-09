Bankjoy nei Demo Digital Banking Platform mei Neobank Client by FinovateFall 2023

Bankjoy, in liedende provider fan digitale bankieren, is keazen om har digitale bankplatfoarm te sjen mei in nije neobankkliïnt by FinovateFall 2023. De demo sil markearje hoe't Bankjoy's suite fan digitale banktsjinsten neobanken machtigje om mear wearde oan har klanten te bieden.

Bankjoy biedt moderne banktechnology, ynklusyf mobyl en online bankieren, oan regionale banken, neobanken en kredytunions. It platfoarm lit digitale banken en neobanken spesifike merken en klantdemografy rjochtsje by it behâld fan har besteande kearnsystemen.

By FinovateFall sil Bankjoy har naadleaze brûkersûnderfining, visueel oansprekkende ûntwerp, avansearre digitale funksjes en yntegraasjemooglikheden demonstrearje mei ferskate kearnplatfoarms en tredden. Dit makket it in ideale kar foar neobanken dy't sykje om de digitale bankûnderfining te ferbetterjen foar har retail- en kommersjele klanten.

Greg Palmer, VP fan Strategy by Finovate, sei: "Wy binne bliid dat Bankjoy dit jier wer op it poadium is by Finovate, dizze kear mei in neobank as har ko-presintator. Wy sjogge út nei in spannende demo fan twa foarútstribjende organisaasjes.”

Neffens in rapport waard de wrâldwide neobankmerk yn 66 wurdearre op $ 2022 miljard en wurdt ferwachte te groeien mei in gearstalde jierlikse groei (CAGR) fan hast 55% fan 2023 oant 2030. om de juste technology te hawwen om in funksje-rike brûkersûnderfining te leverjen dy't foldocht oan de finansjele behoeften fan har doelklanten.

Bankjoy CEO en oprjochter, Michael Duncan, spruts entûsjasme út oer dielnimmen oan Finovate en it werjaan fan har yntuïtyf digitale bankplatfoarm. It platfoarm fan Bankjoy omfettet mobyl en online bankieren, e-statements, iepening fan online akkounts, ûntstean fan online lieningen, en konversaasje AI, ûnder oare funksjes. It bedriuw hat kontinu nije funksjes, funksjonaliteiten en yntegraasjes tafoege oan har digitale produktoanbod.

