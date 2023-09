Baldur's Gate 3 NPC neamd fan Dungeons & Dragons Sourcebook

Ien eagle-eyed spiler fan Baldur's Gate 3 hat opmurken dat in wichtige NPC yn it spul kin wurde neamd mei in Dungeons & Dragons Fifth Edition boarneboek. Baldur's Gate 3, basearre op 'e populêre tabletop RPG, lûkt swier út' e wrâld en meganika fan Dungeons & Dragons Fifth Edition, wêrtroch it bekend is foar fans fan 'e franchise.

De spiler ûntduts dat de namme "Auntie Ethel" kin wurde fûn yn it boarneboek neamd Volo's Guide to Monsters, dat faaks wurdt brûkt troch Dungeon Masters om har eigen hags te meitsjen. It boek befettet in tabel mei hagnammen, en ûnder harren binne "Tante" en "Ethel." Baldur's Gate 3-spilers sille Tante Ethel werkenne as in wichtige NPC yn Act 1, dy't yn earste ynstânsje in normale âlde frou liket te wêzen, mar úteinlik wurdt iepenbiere as in machtige en kweade hag.

De ûntdekking fan dit mooglike Peaske-aai foeget noch mear djipte ta oan it spultsje, om't it suggerearret dat de ûntwikkelders, Larian Studios, mooglik ferwize nei it boarneboek by it meitsjen fan de karakters fan it spultsje. Ynteressant is it boarneboek skreaun út it perspektyf fan in karakter mei de namme Volo, dy't ek ferskynt as in NPC yn Baldur's Gate 3.

It is mooglik dat Volo op in stuit tante Ethel tsjinkaam en har namme yn syn boek opnaam, wat in laach fan ûnderlinge ferbûnens tafoeget oan 'e lear fan it spultsje. Derneist presintearje sawol Tante Ethel as Volo spilers mei drege karren, hoewol mei ferskate útkomsten. Dizze ûntdekking markearret de oandacht foar detail yn Baldur's Gate 3 en beleanne fans dy't de tiid nimme om djipper yn de ynhâld te dûken.

Oer it algemien is dit Peaske-aai mar ien foarbyld fan 'e rykdom en djipte fan Baldur's Gate 3, dy't spilers bliuwt boeije mei syn yngewikkelde wrâld en meganika.

