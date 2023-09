Ien fan 'e populêre NPC's yn Baldur's Gate 3 is Minthara, de Dark Elf dy't har trou tasein hat oan Absolute. In protte spilers wiene entûsjast om har te rekrutearjen as in romantyske begelieder, mar om dit te dwaan, moasten se in syktocht foltôgje dy't in protte moarden befette. Ien tûke spiler hat lykwols in metoade ûntdutsen om Minthara te rekrutearjen sûnder libbens te nimmen.

Typysk, om Minthara by jo kant te hawwen, moatte jo in syktocht foltôgje dy't se jo jout om elkenien yn 'e Emerald Grove te slachten. Dit soe in bloedige moeting mei Tieflings en Druïden omfetsje, mei help fan Minthara's kaboutertroepen. Reddit-brûker Wulfrinnan hat lykwols in metoade dield om Minthara "ûnskuldich" te rekrutearjen.

Neffens de metoade fan Wulfrinnan moatte jo earst mei de Tiefling-bern fan de bende fan Mol prate oer it stellen fan it Druïde-idoal. Steal dan it idol mei stealth om te foarkommen dat it ritueel plakfynt. Dit soe in gefjocht útlizze tusken de Tieflings en Druïden, wêryn jo moatte rinne of sneak út. Neitiid, rapportearje de lokaasje fan 'e boskje oan Minthara, en as jo beide weromkomme, sille jo alle ferdigeners dea fine. Hjirmei kinne jo Minthara letter yn it spultsje rekrutearje sûnder ien te deadzjen.

Hoewol dizze metoade kin lykje ûnskuldich op it oerflak, is it wichtich om te merken dat it noch giet om manipulaasje en bedrog. It docht tinken oan ferlykbere morele dûbelsinnige karren yn oare RPG's lykas Star Wars: Knights of the Old Republic. As jo ​​​​lykwols leaver spylje as in karakter dat besiket har hannen skjin te hâlden, kin dizze metoade in nuttige dodge wêze yn Baldur's Gate 3.

Boarne: Gjin (basearre op it boarneartikel)