Baldur's Gate 3 Split-Screen op PS5: Performance Review

Baldur's Gate 3 makke koartlyn syn debút op 'e PS5, en dêrmei kaam de heul ferwachte split-screen-funksje. Hjirmei kinne PS5-eigners gearwurkje mei har freonen dy't spylje op PC. Wylst split-screen funksjonaliteit oer it algemien goed wurket, hat IGN wat problemen tsjinkaam tidens har prestaasjesbeoardieling fan it spul.

Tidens de resinsje, Michael Thompson, de resinsint, merkte op dat de prestaasjes fan it spul gâns sakke doe't twa karakters ferkende ferskillende dielen fan in stêd, spesifyk tidens Act 3. Hy fûn dat de CPU, ynstee fan de GPU, waard belêste yn dizze gefallen. Thompson rapportearre in gemiddelde fan 27.3 frames per sekonde by it testen fan split-screen modus yn Act 3. Yn split-screen modus rint it spul op 1440p en 30fps.

It is bekend dat Act 3 foaral belesting is yn Baldur's Gate 3, nettsjinsteande it platfoarm, fanwege it grutte gebiet fan 'e lokaasje en it hege oantal net-spielbere karakters (NPC's) oanwêzich. Nettsjinsteande de daling yn prestaasjes tidens Act 3, beklamme Thompson dat it spultsje oer it algemien in stabile framerate fan sawat 30fps behâldt bûten dy spesifike lokaasje.

It is de muoite wurdich op te merken dat split-skerm in útdaging west hat foar Baldur's Gate 3 op alle platfoarms. Foaral de Xbox-ferzje hie prestaasjesproblemen en, as kompromis, waard split-skerm ynearsten fuortsmiten fan 'e Xbox Series S-ferzje, hoewol it kin wurde tafoege yn in takomstige update. Larian Studios, de ûntwikkelders fan Baldur's Gate 3, wurkje ek oan it ymplementearjen fan cross-play-stipe, wêrtroch PS5-spilers har spultsje foarútgong op PC kinne trochgean en oarsom.

Nettsjinsteande dizze prestaasjeshikke mei split-skerm, is de co-opfunksje fan Baldur's Gate 3 oer it algemien priizge. It spultsje biedt in rike co-op ûnderfining, stipet meardere spilers online en yn split-screen modus. Larian Studios hat wichtige ynspanningen dien om te soargjen dat it spultsje soepel funksjonearret yn beide modi.

Yn IGN's resinsje fan Baldur's Gate 3 krige it spultsje in perfekte skoare fan 10, priizge syn taktyske RPG-bestriding, twingend ferhaal, goed ûntwikkele karakters, gepolijst filmyske presintaasje, en in wrâld dy't ferkenning en kreativiteit stimulearret.

