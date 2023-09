Baldur's Gate 3 Hotfix 6 adresseart problemen mei spilers

Baldur's Gate 3, ûntwikkele troch Larian Studios, hat koartlyn in lytse, mar wichtige hotfix krigen om ferskate problemen oan te pakken dy't troch spilers rapporteare. Larian Studios is lofsizzend transparant west oer har wurk oan it spultsje sûnt de frijlitting fan 'e iere tagong yn 2020, en dizze transparânsje is trochgien sels nei de folsleine release op PC en PlayStation 5. Allinich yn 'e ôfrûne moanne hat Baldur's Gate 3 meardere hotfixes krigen en twa grutte patches rjochte op it reparearjen fan bugs en it ferbetterjen fan de prestaasjes en stream fan it spultsje.

Hotfix 6, hoewol lytser yn ferliking mei eardere updates, behannelet spesifike problemen dy't spilers hawwe ûnderfûn. Hoewol it gjin wichtige feroaringen yntroduseart, lykas it tafoegjen fan nije dialoochrigels, it ymplementearjen fan nije eintsjes, of it ferfoljen fan grutte fan-oanfragen lykas de mooglikheid om it uterlik fan karakters te feroarjen nei it begjin fan it spultsje, rjochtet it him op it ferbetterjen fan dialooch, controllerfunksjonaliteit en fisuele artefakten .

Dizze lytse hotfix fersterket de ynset fan Larian Studios om te harkjen nei feedback fan spilers en kontinu te wurkjen om de gamingûnderfining te optimalisearjen foar alle spilers, nettsjinsteande har platfoarm of spielstyl. It is miskien net baanbrekkend, mar it toant de tawijing fan 'e studio oan it leverjen fan de bêste mooglike ûnderfining foar Baldur's Gate 3-spilers.

Foar mear ynformaasje kinne jo ferwize nei de offisjele patch-notysjes levere troch Larian Studios.

boarnen:

- Larian Studios (patchnotysjes)