Baldur's Gate 3-direkteur lit doar iepen foar DLC-kampanje

Yn in resint ynterview op it offisjele Dungeons & Dragons YouTube-kanaal, suggerearre Swen Vincke, de direkteur fan Baldur's Gate 3, dat in ynlaadbere ynhâld (DLC) kampanje noch in mooglikheid wêze kin foar it spultsje. Wylst Vincke gjin spesifike details joech, neamde hy dat de DLC op ferskate punten yn it spul plakfine koe en fleksibiliteit oanbean yn termen fan har ferhaalline en gameplay.

Vincke iepenbiere ek dat Larian Studios, de ûntwikkelder efter Baldur's Gate 3, op it stuit wurket oan in oar spultsje neist har oanhâldende stipe foar Baldur's Gate 3 op PC en PS5. Mei teams yn sân ferskillende lannen, is it begryplik dat DLC miskien net har topprioriteit is, om't se har rjochtsje op it tarieden fan 'e Xbox Series-ferzje fan har lêste release.

Nettsjinsteande it erkennen fan de útdagings dy't belutsen binne by it ferheegjen fan it nivo fan it spultsje, stelde Vincke dat it net ûnmooglik is. Yn Baldur's Gate 3 binne spilers op it stuit beheind ta in maksimum nivo fan 12, wylst de fyfde edysje fan Dungeons & Dragons spilers kinne berikke nivo 20. Vincke ferklearre dat aventoeren op heger nivo in wichtige ûntwikkeling en ferskate soarten útdagings fereaskje, mar stie der op dat in nivo 13 oan 20 kampanje is binnen it ryk fan mooglikheid.

Yn oar nijs is de PS5-poarte fan Baldur's Gate 3 it heechst wurdearre spultsje wurden op 'e konsole, en oertreffe populêre titels lykas Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, en God of War: Ragnarok.

