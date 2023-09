Hoe de bêste ferzje fan Shadowheart te bouwen yn Baldur's Gate 3

Op syk nei it meitsjen fan de bêste ferzje fan Shadowheart yn Baldur's Gate 3? Us handige bougids hat alle ynformaasje dy't jo nedich binne om har it meast effisjinte en sterke karakter mooglik te meitsjen.

Bêste subklasse foar Shadoheart yn Baldur's Gate 3

De bêste subklasse foar Shadoheart is it Life Domain. Wylst jo de opsje hawwe om har orizjinele subklasse, it Trickery Domain, te hâlden, sil it feroarjen fan it libbensdomein mear foardielen leverje. Om har subklasse te wikseljen, moatte jo de funksje "Withers" brûke, dy't 100 Goud kostet.

Bêste fersprieding fan fermogensscore foar Shadoheart yn Baldur's Gate 3

De ideale fersprieding fan feardigens foar Shadoheart is as folget:

- Sterkte: 10

- Behendigheid: 14

- Grûnwet: 16

- Yntelliginsje: 8

- Wisdom: 16

- Charisma: 10

Sûnt Shadowhart's haadstat Wisdom is, is it wichtich om it te prioritearjen. Grûnwet is ek krúsjaal foar oerlibjen, om't it ynfloed hat op sûnens. Derneist sil fokus op Behendigheid har kaaifeardigens ferbetterje.

Bêste spreuken foar Shadoheart yn Baldur's Gate 3

As geastlike binne spreuken essensjeel foar Shadoheart. It is oan te rieden om in kombinaasje fan healing, stipe en skea spreuken foar har te kiezen. Hjir binne wat suggestjes:

- Cantrip: begelieding, ferset, produsearje Flame

- Nivo 1: Wurd genêzen, beskerming tsjin kwea en goed, wûnen genêze, wûnen oanbringe, skyld fan leauwen, kommando

- Nivo 2: Spiritueel wapen, Persoan hâlde

- Nivo 3: Mass Healing Word, Remove Curse, Glyph of Warding

- Nivo 4: Frijheid fan beweging

- Nivo 5: Insect Plague, Dispel Evil and Good, Flame Strike, Planar Binding

- Nivo 6: Healje, heldenfeest

Bêste bou foar Shadoheart yn Baldur's Gate 3

As jo ​​leaver har subklasse net te feroarjen of wolle witte hoe't jo har ferline 1e nivo nivellerje, dan hat ús bougids jo behannele. Folgje gewoan de oanrikkemandearre subklasse, feardigensskoares en staveringskeuzes hjirboppe neamd.

It meitsjen fan de bêste ferzje fan Shadowheart yn Baldur's Gate 3 sil derfoar soargje dat se útblinkt as healer en skeahanneler. Mei dizze build kinne jo elke fijân mei gemak delhelje. Besjoch ús oare Baldur's Gate 3-gidsen foar mear nuttige tips en ynformaasje.

