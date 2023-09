E. Coli-baktearjes makke om elektrisiteit te generearjen út ôffalwetter

Undersikers by EPFL, in iepenbiere ûndersyksuniversiteit yn Switserlân, hawwe mei súkses E. coli-baktearjes makke om elektrisiteit te produsearjen, wylst organysk ôffal metabolisearret. Professor Ardemis Boghossian, de haadûndersiker, is fan betinken dat dizze technyk in duorsume oplossing kin leverje foar sawol ôffalferwurking as enerzjyproduksje.

Oars as oare eksoatyske mikroben dy't natuerlik elektrisiteit produsearje, hat E. coli it foardiel dat se groeie kinne op in breed oanbod fan boarnen, wêrtroch it elektrisiteit yn ferskate omjouwings kin generearje. Troch it ferbetterjen fan E. coli's fermogen om ekstrazellulêre elektroanenferfier (EET) út te fieren, hawwe de ûndersikers effektyf "elektryske mikroben" makke dy't elektrisiteit kinne produsearje, wylst ferskate soarten organyske substraten metabolisearje.

It team testte de feroare E. coli yn ferskate omjouwings, ynklusyf ôffalwetter sammele fan in brouwerij. Wylst oare elektryske mikroben stride om te oerlibjen, bloeide de yngenieurde E. coli, dy't har potensjeel foar grutskalige ôffalbehandeling en enerzjyopwekking oantoand. Professor Boghossian beskreau dit as "twa fûgels mei ien stien slaan", om't elektrisiteit wurdt opwekt by it ferwurkjen fan organysk ôffal.

De gefolgen fan dizze stúdzje útwreidzje fierder as ôffalbehanneling. De yngenieurde E. coli kin ek brûkt wurde yn mikrobiele brânstofsellen, elektrosynthese en biosensing. De genetyske fleksibiliteit lit it oanpasse oan spesifike omjouwings en feedstocks, wêrtroch it in alsidich ark is foar duorsume technologyûntwikkeling.

Lead auteur Mohammed Mouhib spruts opwining út oer de takomstige tapassingen fan yngenieurde bioelektryske baktearjes, en stelde dat se de grinzen fan 'e echte applikaasjes drukke. Fierdere ûndersyksynspanningen op dit fjild wurde ferwachte om de technology op te skaaljen.

